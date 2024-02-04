美英空襲沒用？專家：葉門青年運動反而「更加大膽」

英國天空新聞報導，經常前往美國國會針對紅海議題作證的海洋安全專家拉爾比（Ian Ralby）表示，美英空襲葉門叛軍「=@R青年@=a href='/search/tagging/2/運動' rel='運動' data-rel='/2/208164' class='tag'>運動」（Houthi）可能適得其反，青年運動非但沒有被威懾，反而變得「更加大膽」。

拉爾比表示，美英空襲「讓局面變得更糟糕」，「我認為我們可能為那些持續經過紅海的商船帶來更大風險」，每一次空襲「使青年運動更有興趣持續發動攻擊」。

拉爾比說：「他們沒有被威懾，反而更加大膽。青年運動發現來自美英兩國的攻擊非常令人興奮。這為他們帶來新的目標感，加速他們招募人員和募款。所以不幸的是，他們變得比數月前更強大。這些人享受擁有製造不穩定和混亂的能力，並創造引起全球關注的局面。因此，他們首次嘗到和世界產生關聯的滋味，且非常喜歡它。」