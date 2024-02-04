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印度餐廳爭論 誰先發明奶油雞肉咖哩？

台灣醒報／ 記者蕭尤妮╱台北報導

香氣四溢的著名料理「奶油雞肉咖理」竟成法院攻防焦點！上星期，位於印度德里的高等法院發生一起案件，涉及兩家相互競爭的餐廳及家族爭論，主要是關於誰率先發明奶油雞肉咖哩？律師表示，這對法院來說不是一件容易審理的案件。

據《BBC》報導，案件由一間餐廳創始家族的昆丹•拉爾•古吉拉爾所提出，他們聲稱古吉拉爾發明了奶油雞肉咖哩，並且控訴其競爭對手「Falsely」的「Daryaganj」搶其功勞。古吉拉爾家族要求對方支付240000美金的損害賠償。

節約食材成美食

奶油雞肉咖哩的起源眾說紛紜，不過它們有一個共通點，就是都來自莫克沙•辛格及其三名員工，以及三家不同橫跨印度的餐廳。在獨立前的印度，年輕的辛格在柏夏瓦(今日位於巴基斯坦)經營一家名叫「Moti Mahal」的著名餐廳。

衛報》報導， 回顧1947年，當印度分裂時，辛格以及其數名員工從柏夏瓦逃離至印度首都。之後，其中的三位員工說服辛格於德里開張一家全新的「Moti Mahal」。就在此時，奶油雞肉咖哩被發明了，其最初的想法是為了節儉，而將剩餘的食材混合而成，如番茄醬汁和奶油。

商標註冊起爭議

當時許多部長和國家元首，包括印度首相賈瓦哈拉爾•尼赫魯，都是「Moti Mahal」餐廳的忠實顧客。昆丹•拉爾•古吉拉爾被認為是奶油雞肉咖哩食譜以及其餐廳成就的功臣。

但自昆丹•拉爾•古吉拉爾過世後，1997年，Gujral家族因財務困難將餐廳出租給其他家族經營。

2019年，該家族的子孫昆丹拉爾賈吉開辦了很具競爭力的連鎖餐廳「Daryaganj」，並且在其餐廳描述中提到：「奶油雞肉咖哩的創辦人。」並且將其註冊商標。自此，Gujral家族不滿，而對Daryaganj提告。

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