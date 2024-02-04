美英聯手攻葉門叛軍 有望掃蕩成功？

長期盤據在葉門西部的叛軍，會因為英美聯軍的轟炸就被消滅嗎？英、美兩軍近日對葉門的胡賽叛軍進行大規模轟炸，希望能停止叛軍對紅海商船的攻擊。但胡賽叛軍背後有伊朗撐腰，過去沙烏地也曾派軍隊與戰機試圖掃蕩，但都未成功。外界擔心再加上以哈衝突，中東戰事恐無限的擴大。

美指控伊背後操盤

根據《英國廣播公司》報導，美國與英國3日起在澳洲、巴林、加拿大與丹麥等國的協助下，對葉門叛軍進行大規模轟炸，近日共攻擊了36個軍事目標與13個叛軍據點，包括武器庫、飛彈發射系統、防空系統與無人機中心等，這也是美軍對先前由伊朗支持的武裝團體在約旦擊斃3名美軍的報復。

《CNN》提到，美軍2日曾有對敘利亞85個軍事目標進行攻擊，並宣稱是對伊朗暗中扶持的武裝團體進行報復。但伊朗否認有涉入這些武裝團體攻擊美軍基地的規劃，並指控美國的說法毫無根據，敘利亞鄰國伊拉克也痛批，美國的轟炸已經波及到他們，造成至少16人死亡，若再繼續轟炸將會造成災難性的後果。

葉門叛軍影響運河通行

美國前外交官申克分析，美軍必須對胡賽叛軍有所作為，否則蘇伊士運河的商船通行量已經因為葉門叛軍的騷擾下降50%，需要儘速讓國際重要商道恢復運作。但葉門叛軍長期割據葉門西部，以沙烏地為首的阿拉伯國家曾於2015年至2019年對葉門叛軍發動轟炸與軍事行動，但都未能成功掃蕩叛軍。

葉門至今仍陷入胡賽叛軍、阿拉伯半島組織與南方過渡政府各自盤據的內戰局面，而葉門內戰自2014年爆發至今，已經造成至少15萬人死亡，葉門超過一半的人口缺乏食物。

各界擔心戰局擴大

《美國之音》提到，以哈戰爭除了在加薩走廊激戰外，在敘利亞、黎巴嫩與約旦都有戰火波及，而美國對伊朗武裝勢力團體的轟炸遍及敘利亞、葉門等地，各界都相當擔心這些衝突會擴大為中東的全面戰爭。

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