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德國15萬人大遊行 籲別支持極右派

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

面對國內極右派崛起，德國民眾很焦慮！至少15萬民眾3日走上首都柏林的街頭，呼籲各界要記取歷史教訓，不要再讓納粹相關的回憶再次重演。德國極右派「另類選擇黨」近日雖遭爆密謀與其他極右派要驅逐國內移民，但其支持度仍居高不下，甚至還比現在的執政黨社民黨還高。

民主是仇恨防火牆

根據《美聯社》報導，德國有至少15萬民眾3日到議會門口抗議，呼籲德國民眾不要再重演過去極右派統治，導致德國族群分裂、傷害歐洲的狀況重演。在德國南部的弗萊堡與西部的漢諾威也有數千人的抗議，民眾高舉著「我們是防火牆」的標語，呼籲各界一定要記得歷史的教訓。

對此，德國總理蕭茲對此次抗議表示肯定，並指出民眾願意參加這次集會，象徵德國民主的憲法的強韌，各地都有人願意站出來譴責仇恨性言論，並選擇性遺忘德國過去不堪歷史的行為。

但即使如此，目前德國極右派「另類選擇黨」仍獲得20.3%的支持度，僅比中間偏右的主要反對黨基民盟低，並比主要執政黨社民黨還要高。

極右浪潮難止息

雖然德國獨立記者近日揭露，另類選擇黨有成員參與極右派的秘密聚會，打算將德國境內的移民驅逐出境，讓另類選擇黨在圖林根邦的地方選舉遭逆轉，但接下來還有6月的歐洲議會選舉與4場地方選舉，外界都認為支持度比2021年還要高一倍的另類選擇黨將會有所斬獲。

歐洲新聞網》提到，歐洲外交高峰會智庫甚至預測，極右派恐在歐洲議會選舉首次拿下多數席次，包括德國、法國、希臘、義大利、西班牙與匈牙利，北歐的芬蘭、瑞典，都有極右派政黨快速崛起，且他們從過去「離開歐盟」的主張改成「改革歐盟」，也獲得更多選民支持。

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德國 移民

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