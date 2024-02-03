陸客海外血拚捨遠求近 巴黎紐約大歎但亞洲這幾國小樂

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
泰國為提振觀光業，已和中國大陸簽署互免簽證協議，3月1日生效，目標是在2024年吸引800萬名陸客造訪。但即使達標，也仍只回復到疫情水準的75%。歐新社
泰國為提振觀光業，已和中國大陸簽署互免簽證協議，3月1日生效，目標是在2024年吸引800萬名陸客造訪。但即使達標，也仍只回復到疫情水準的75%。歐新社

中國大陸遊客原本熱愛成群結隊到巴黎、羅馬、紐約等外國大城市觀光、血拚，2019年支出曾衝上2,550億美元，消費實力讓國際重視。但新冠肺炎疫情爆發後，陸客海外觀光人流急踩煞車，至今尚未回升至疫前水準。

巴隆周刊（Barron's）報導，根據航空分析公司OAG Aviation Worldwide的數據，截至12月，進出中國大陸的班機運能只回升到2019年同期水準的一半多一點。OAG說，大陸國內航線占上個月載客總數的比率高達92.6%，國外航線只占7.4%，不到疫前水準的一半。

摩根士丹利分析師團隊指出，癥結在大陸非內需消費支出前景仍不明，「需求要回升到疫前水準的七、八成，所需時間也許會比預期長」。

兩因素澆熄海外血拚興致

諮詢公司Oliver Wyamn訪調近4,000名大陸富裕人士，發現許多在疫前曾出國遊玩者，如今正延後出國旅行計畫，最主要的理由是經濟不確定性。

另一個較小的因素是：個人疲憊感。大陸青年面臨空前的失業危機，這也讓雇主更有機會過度操勞員工。28歲上海失業市民Yang Qi就說，她的兩個友人被工作操得筋疲力盡，不打算出國旅行。即使是出國玩的人，花錢也不像昔日那麼大方。

歐美大城精品名店哀嘆

2010年代對大陸觀光客豪邁血拚依賴日深的外國零售商，特別是名牌精品集團，如今頓失一大獲利支柱。貝恩公司（Bain）的數據顯示，2019年，陸客奢侈品支出大約占全球高檔貨市場的三分之一，但到2023年陸客的占比已降到25%以下。

陸客不再來，在疫情尖峰時期重創精品業巨人的營收，從LVMH集團、開雲集團（Kering），到獨樹一格但規模較小的Burberry和Canada Goose，都受影響。如今，許多公司已見到觀光人潮回流，但復甦得很緩慢。LVMH上月25日就表示，去年第4季法國境內對陸客銷售額仍比2019年同期水準減少大約三分之一，但LVMH在大陸市場的生意興隆。

部分陸客轉往亞洲諸國

對少數仍出國旅遊的陸客來說，鄰近的亞洲國家變成主要觀光去處。本月從大陸飛海外的班機頭號目的地是南韓，但人潮仍比2019年同期少了22%。其次是日本和泰國，但造訪的陸客人數仍比疫前水準差很多。

馬來西亞、泰國分別與中國大陸簽訂互免簽證協議，新加坡也表示互惠的免簽協議將於2024年初啟動。這些行動是否會產生影響，有待觀察，但過去一年來大陸消費者信心一再令人失望，許多人面對經濟前景不明，正努力存錢因應。

出國旅遊 陸客 馬來西亞

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