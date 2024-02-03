快訊

民眾黨卸任立委傳可能入閣 國會選舉綠白撕破臉埋變數

媒體人爆綠營「開出8位數價碼」要藍委跑票 民進黨回應了

生氣了？年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」 櫻花妹最不想看到「1符號」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

披大陸皮？北韓假睫毛不甩國際制裁 以「大陸制造」名義熱銷西方

德國之聲／ 德國之聲
北韓假睫毛的加工和包裝是公開在鄰國中國進行，睫毛成品會被出口到西方、日本和南韓等國市場。 情境示意圖。圖／Ingimage
北韓假睫毛的加工和包裝是公開在鄰國中國進行，睫毛成品會被出口到西方、日本和南韓等國市場。 情境示意圖。圖／Ingimage

北韓假睫毛的加工和包裝是公開在鄰國中國進行。這為金正恩政權提供了規避國際制裁的途徑，同時也為北韓提供了重要外匯來源。

路透社採訪了20位相關人士，其中包括15名假睫毛行業工作者、貿易律師和北韓經濟專家。據他們的敘述，中國公司從北韓進口半成品，然後完成並包裝成中國產品。

據直接參與貿易的公司的八名工作人員稱，睫毛成品被出口到西方、日本和南韓等國市場。

長期以來，北韓一直是假髮和假睫毛等產品的主要出口國。但在新冠疫情期間，北韓關閉邊境導致出口量急劇下降。根據海關文件和四位業內人士的說法，北韓制睫毛經中國出口的大宗貿易於2023年恢復。

中國海關數據顯示，2023年邊境重新開放後，北韓對中國的出口增加一倍多。中國是北韓絕大多數申報出口產品的目的地。

假髮和假睫毛佔北韓去年對華申報出口的近60%。2023年，北韓總共向中國出口1680噸假睫毛、鬍鬚和假髮，總價值約1.67億美元。而在2019年價格較低時，北韓出口了1829噸，價值僅為3110萬美元。

美國國務院和國際專家估計，北韓奪取了公民所創造的海外收入，比例高達90%。路透社無法確定睫毛銷售收入中有多少流向金正恩政府，以及如何使用這些資金。

首爾律師申東燦（音）表示：「我們必須假設...每月北韓通過這種假睫毛貿易賺取的數百萬美元被金正恩政權使用。」其他兩位國際貿易專家也附和這一看法。

中國外交部發言人表示，北京和平壤是「友好鄰邦」，兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大。

聯合國及美國制裁

自2006年以來，聯合國安理會通過了近十項制裁決議，限制平壤進行煤炭、紡織品和石油等產品貿易，試圖阻止平壤的核武器計劃。安理會還對在海外工作的北韓人實施嚴格限制。

安理會通過的制裁決議應由聯合國成員國通過當地立法執行，所有成員國都有執行制裁的法律義務。但三位制裁問題專家對路透社記者表示，針對髮制品並沒有直接禁令，因此從北韓交易假睫毛並不一定違反國際法。

路透社向中國外交部提交了調查結果，中國外交部表示「不了解情況」，但任何違反聯合國制裁的指控都是「毫無根據」。

日本外務省沒有對路透社的調查結果發表評論，但表示東京將繼續考慮「對北韓最有效的方法」。歐盟外交部門未回應相關置評請求。

美國自2008年起單獨擴大了針對北韓的制裁措施，制裁對象包括任何庫存或銷售其產品以為金氏政權提供資金的公司。這一限制也適用於使用美元的非美國公司。美國財政部發言人表示，財政部「積極執行廣泛的北韓制裁法案，針對美國和外國公司」，將「繼續積極打擊」北韓的任何賺取收入的努力。

中國的「世界睫毛之都」

業內人士表示，被譽為「世界睫毛之都」的中國東部城市平度是這個北韓供應鏈的關鍵節點。

王婷婷家族經營的公司夢雪莉（Monsheery）向美國、巴西和俄羅斯出口產品。她表示，夢雪莉等許多設在平度的公司將北韓生產的假睫毛進行包裝。王婷婷受訪時表示，北韓產品讓夢雪莉從一家家庭小作坊發展壯大。公司記錄顯示，夢雪莉成立於2015年。

王婷婷稱：「北韓產品的質量更好。」她表示不知道采用北韓假睫毛是否涉及制裁相關問題，並拒絕透露國際客戶的姓名。

其他在平度的公司表示，他們意識到制裁在負責的銷售鏈中扮演的角色。一家睫毛公司的老板表示，如果沒有這些制裁，北韓就沒有必要通過中國出口。

崔虎哲（音譯）是一家北韓工廠的代表，該工廠與中國合作夥伴共同成立名為「韓中加工聯合貿易公司」的合資企業。他表示，北韓公司將半成品睫毛運往中國，然後銷往美國、歐洲、日本和南韓等市場。

難以判定「原產國」

據三位中國工廠經理稱，中國制造商從2000年代初開始與北韓睫毛工廠合作。他們表示，北韓的優勢是勞動力成本低、睫毛質量高。

根據中國睫毛盒制造商卡麗公司（Kali）在其網站上公布的2023年估計，約有80%的平度睫毛工廠從北韓購買或加工假睫毛原材料和半成品。

平度市政府稱，這個人口約120萬的城市佔全球假睫毛產量的70%，假睫毛通常由合成纖維制成，但也可能由貂皮或人發制成。

首爾商人Johny Lee通過丹東向韓國進口用於嫁接的假睫毛等產品。他表示，這些睫毛由北韓工人制造，在中國包裝後在當地銷售或出口到日本等亞洲國家。他從十年前就開始從中國採購睫毛。

Lee在被問及法律風險時表示，他並不是在銷售「類似半導體的尖端技術」，北韓工人只是以此糊口。

南韓法律規定，如果進口商品的生產涉及兩個或兩個以上的國家，那麼產品獲得「基本特徵」的地方將被視為原產國。

路透社向南韓海關律師申敏鎬（音譯）描述北韓工人生產的睫毛是如何在中國包裝和完成。申敏鎬判斷稱，北韓很可能會被視為這些睫毛的原產國，因為北韓賦予了這些原材料「基本特徵」。

首爾的南韓海關表示，「進口偽裝成中國產品的北韓產品會受到懲罰」，但僅憑路透社對北韓和中國之間供應鏈的描述「難以斷定原產國」。

質量好、工資低

盡管生產的假睫毛質量好，但北韓勞工的工資卻極為低廉。四名中國工廠主和經理說，北韓工人的工資可能只有中國工資的十分之一。

平度生產公司Co-Lash的王姓經理表示，北韓工人把大部分收入都上繳了國家，但他沒有提供證據。他透露，另一家中國制造商PD Lush在北韓邊境城鎮羅先的工廠向工人支付平均每月300元人民幣（約42美元）的工資，該工廠的產品在國際銷售。

新冠疫情期間北韓關閉邊境，北韓假睫毛對產業供應鏈的核心作用變得清晰。

夢雪莉的王婷婷說，北韓在2020年因新冠疫情封鎖邊境後，運載少量睫毛出口的船只經常被耽擱。「我們這邊的需求量非常大。」

韓國假睫毛品牌Cinderella Amisolution通常向中國貿易商採購北韓半成品再轉賣客戶。北韓封鎖邊境後，承包商送來的樣品並非北韓制造。該公司的首席執行官崔智元（音譯）表示：「我心想，這行不通，品質完全不同。」

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

北韓 南韓 安理會 金正恩

延伸閱讀

北韓4度試射巡弋飛彈！分析家早有警告 曝恐與俄羅斯有關

北韓證實昨試射巡弋飛彈！進行超大型彈頭威力測試

1周3挑釁 北韓證實再射巡弋飛彈 測試俄製武器？

美3艘航母齊聚第一島鏈！2年內首次 加大威懾中國、北韓

相關新聞

披大陸皮？北韓假睫毛不甩國際制裁 以「大陸制造」名義熱銷西方

北韓假睫毛的加工和包裝是公開在鄰國中國進行。這為金正恩政權提供了規避國際制裁的途徑，同時也為北韓提供了重要外匯來源。

美夜間發動報復攻擊 伊拉克至少16死、敘利亞23死

為回應美國駐約旦基地遇襲事件，美國夜間對伊拉克和敘利亞發動報復性打擊，在伊拉克造成至少16死，死者中包含平民，另在敘利亞...

為何特別臭名遠播？掀開KK園區神秘面紗 外媒直擊「工業化」詐騙工廠

KK園區座落於緬甸東南方，與泰國接壤。相較其他詐騙園區，它尤其臭名遠播，也更加神秘未知。DW中文部與調查組合作，前往離KK園區僅一河之隔的泰緬邊境，直擊「工業化」規模的詐騙工廠，並跟著當地救援團隊，攔截一群即將被轉賣到緬北的受害者。

前首相納吉獲有條件特赦引輿論譁然 大馬淨選盟質疑雙重標準

馬來西亞前首相納吉獲有條件特赦，社運團體譁然，淨選盟今天質疑這項結果是否讓已犯罪並遭定罪的政治人物利用捷徑逃避刑罰，彷彿...

北韓4度試射巡弋飛彈！分析家早有警告 曝恐與俄羅斯有關

北韓官方媒體今天證實，北韓昨天在其西部外海試射巡弋飛彈及一新型地對空飛彈。這是平壤一週多來第4度試射巡弋飛彈，分析家曾警...

巫統將發動全大馬連署！稱納吉未獲公平對待 要新國家元首全面特赦

馬來西亞前首相納吉獲有條件特赦，刑度減半，巫統最高理事會今天召開特別會議後決定繼續努力辯護，並希望他在審判過程能獲得公平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。