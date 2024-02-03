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逃亡49年、自首後4天就病逝！桐島聰「DNA鑑定結果出爐」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本涉及多起連環爆炸案的通緝犯桐島聰在逃49年，日前自首後4天便病逝。美聯社
日本涉及多起連環爆炸案的通緝犯桐島聰在逃49年，日前自首後4天便病逝。美聯社

日本一名罹患胃癌末期的70歲男子日前聲稱，自己就是涉及多起連環爆炸案且在逃49年的通緝桐島聰。只是由於警方先前並未針對指紋等建檔，因此難以驗證其真實性。在該名男子死後，警方立即進行DNA鑑定，發現男子和桐島聰家屬的DNA檢測結果沒有出現矛盾。

日媒報導，日本1974年到1975年發生連續企業爆炸攻擊案，由激進組織「東亞反日武裝陣線」所進行，當時年僅21歲桐島聰是「東亞反日武裝陣線」成員之一，後來遭到警方通緝，就此逃亡了49年。

直到今年1月25日，一名70歲男子因胃癌末期而入住神奈川縣鐮倉市一間醫院，並向醫師及警方供稱自己就是通緝犯桐島聰後，便於4天後於1月29日病逝。他當時表示，希望以真名而非化名的狀態下死去，並透露有關當年爆炸案的細節。

警方隨後採取該名男子的DNA檢體，與桐島聰的兄弟等家屬進行比對，日前比對結果出爐，沒有出現矛盾，顯示有極高的可能是逃亡49年的桐島聰。

日本警察廳長Tsuyuki Yasuhiro Tsuyuki於1日表示，「我們認為，自稱桐島聰後在醫院死亡的男子實際上就是犯嫌。」

在鑑定結果出來後，警視廳公安部2日也派警力至該名男子的住所進行搜索。

DNA 日本 桐島聰 通緝

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