日本欲勸川普 若當選勿與中交易

路透二日報導，美國的亞洲最密切盟邦日本已持續試圖向美國前總統川普傳達以下訊息，即別嘗試和中國大陸達成任何協議，以免顛覆國際間多年來抑制北京的群策群力，危及脆弱的區域和平。兩位日本外務省官員提到，日方也擔心，川普若回任恐準備削弱美國對台支持，以尋求與北京達成協議，這可能為中國壯膽。

由於川普在共和黨總統提名選舉已二連勝，日本近幾周更積極試圖接觸與川普關係密切人士。三位日本官員指稱，日方相關作為包括派執政的自民黨高層試圖會晤川普，像一月訪美的該黨副黨魁、前日本首相麻生太郎。但據報導，麻生並未如願；日本駐美外交官也與支持川普的智庫及美國前官員往來，例如日本新任駐美大使山田重夫，已接獲聯繫川普競選團隊的指示。

六位匿名日本官員聲稱，日本最擔心若川普重返白宮，恐尋求美中達成某種貿易或安全協議。這可能破壞七大工業國集團（Ｇ７）近年來抗中的努力。日本官員說，他們對川普的相關計畫並不清楚，而是鑒於川普二○一七至二○二一年總統任內的公開言行，例如他當時和中國國家主席習近平及北韓領袖金正恩的關係，以及他未參與若干國際多邊合作。

前述六位日本官員亦直言，日方擔憂川普可能又再藉由對鋼鐵徵收關稅等保護主義措施打擊日本，以及又再要求日本支付更多駐日美軍費用。

川普二○一六年當選後，東京商人町田亞土曾是其翌年就任前的過渡團隊成員。町田聲稱，日本官員亟欲與川普建立聯繫管道。

澳洲雪梨大學美國研究中心執行長、美國前官員葛林表示，諸多過去關注日本的第一屆川普政府成員，像前副總統潘斯、前國防部長馬提斯及前國務卿龐培歐均遠離川普，這使日本感到事情變得複雜。