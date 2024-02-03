艱難達成：德國聯邦議會通過財政預算

聯邦議會批准了受到激烈爭論的2024年財政預算。實名投票中，388名議員贊成，279人反對。

執政聯盟社民黨、綠黨和自民黨支持下的該財政預算開支約4770億歐元。新增負債預計為390億歐元，相當於"債務剎車"機制所允許的精確上限。

此前，執政聯盟擁有多數的聯邦議會還通過了財政預算經費籌集法（Haushaltsfinanzierungsgesetz），以確保節約措施的合法性。

延遲數周

今年度的財政預算本應於去年12月批准。然而，聯邦憲法法院的一項判決使得三黨執政聯盟必須在短期內填補數百億歐元的經費缺口。

社民黨、綠黨和自民黨就一項節約計劃達成一致，其中包括提高航空客運機票稅以及逐步取消為農民提供的農業柴油補貼。這些措施寫入一份單獨的法案中，尚須經過聯邦參議院批准。對電動汽車的國家補貼已於去年截止。此外，作為基本收入保障的"國民金"（Bürgergeld）也將有更嚴格的規定。

不久前，因反對取消農業柴油補貼，德國湧起農民抗議浪潮。拖拉機車隊一直開到柏林勃蘭登堡門。

在野黨批評：並未真正節約

在野黨仍批評聯合執政黨沒有真正厲行節約。特別是聯盟黨（基民盟、基社盟）批評說，執政聯盟雖然談及節約，但實際上仍然開支無度。其預算政策發言人哈瑟（Christian Haase）表示，執政聯盟"毫不體察民意"。他還批評說，財政預算制定的程序"極為詭詐"。

財長林德納：創紀錄的705億歐元投資

財政部長林德納則辯護說，執政聯盟顯示出"規劃未來的雄心"。這位自民黨政治家指出，財政預算中包括創紀錄的705億歐元投資，用於鐵路、道路與網絡建設。此外，民眾的稅率也下降。

社民黨財政預算發言人羅德（Dennis Rohde）強調，這份預算符合憲法，並提供規劃與投資的保障。綠黨財政預算專家金德勒（Sven-Christian Kindler）表示，該預算案保障社會安定並包含對氣候保護的大幅投資。自民黨籍財政國務秘書通卡爾（Florian Toncar）強調在穩固財政預算、降低債務水平上取得的成功。

財政預算還須由聯邦參議院批准，預計周五進行。而相關的經費籌集法案則未排入周五聯邦參議院的議程。該法案包含取消農業柴油補貼等規定。下次會期是3月22日。盡管聯盟黨執政的聯邦州認為，在此議題上尚須進行進一步的討論，但估計屆時仍將會在聯邦參議院通過。聯盟黨在聯邦參議院並不擁有絕對多數。

（德新社、法新社、德國電視一台）

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