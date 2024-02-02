對峙9小時！土耳其美企工廠7員工遭挾 警成功營救、嫌犯落網

土耳其一名武裝男子1日在美國消費品巨頭寶僑公司（Procter & Gamble）位於土耳其西北部的一座工廠挾持7名員工作為人質，抗議以色列軍隊在加薩走廊的行動，警方與嫌犯經過9小時對峙後，成功救出所有人質。

BBC報導，據了解，土耳其警方趁嫌犯到洗手間休息時，成功營救7名人質，當地州長亞武茲（Seddar Yavuz）表示，人質未受傷，經過精心的營救行動，嫌犯被拘捕，也未受傷。

當地媒體DHA通訊社報導，該名身分不明的男子在當地時間1日下午3時（格林威治時間12時）進入柯加里省（Kocaeli）蓋布澤（Gebze）工業區這座工廠；警方趕往現場，最終人質於當地時間午夜12時左右獲釋，據信有6男1女共7人被挾為人質。

根據當地社群媒體流傳的照片顯示，工廠內一名男子用象徵巴勒斯坦的圍巾蒙住臉部，還穿戴看起來可能是爆裂裝置的東西，手上似乎拿著一把槍。

土耳其當局表示，正著手對這起事件進行大規模調查。寶僑公司發聲明稱，事件沒有人受傷，對此感到欣慰，感謝當局和警方救援，並指嫌犯非公司員工。