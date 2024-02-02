快訊

被爆致電民進黨遊說「綠白合」 柯文哲批滿嘴謊言下午提告

燈光愈亮愈好？台灣幼兒園怕評鑑 德國點蠟燭放鬆學習

范冰冰直播突關濾鏡 臉蛋驚現「焦黑大坑疤」

對峙9小時！土耳其美企工廠7員工遭挾 警成功營救、嫌犯落網

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國消費品巨頭寶僑公司（Procter & Gamble）位於土耳其西北部的一座工廠1日發生人質挾持事件。法新社
美國消費品巨頭寶僑公司（Procter & Gamble）位於土耳其西北部的一座工廠1日發生人質挾持事件。法新社

土耳其一名武裝男子1日在美國消費品巨頭寶僑公司（Procter & Gamble）位於土耳其西北部的一座工廠挾持7名員工作為人質，抗議以色列軍隊在加薩走廊的行動，警方與嫌犯經過9小時對峙後，成功救出所有人質。

BBC報導，據了解，土耳其警方趁嫌犯到洗手間休息時，成功營救7名人質，當地州長亞武茲（Seddar Yavuz）表示，人質未受傷，經過精心的營救行動，嫌犯被拘捕，也未受傷。

當地媒體DHA通訊社報導，該名身分不明的男子在當地時間1日下午3時（格林威治時間12時）進入柯加里省（Kocaeli）蓋布澤（Gebze）工業區這座工廠；警方趕往現場，最終人質於當地時間午夜12時左右獲釋，據信有6男1女共7人被挾為人質。

根據當地社群媒體流傳的照片顯示，工廠內一名男子用象徵巴勒斯坦的圍巾蒙住臉部，還穿戴看起來可能是爆裂裝置的東西，手上似乎拿著一把槍。

土耳其當局表示，正著手對這起事件進行大規模調查。寶僑公司發聲明稱，事件沒有人受傷，對此感到欣慰，感謝當局和警方救援，並指嫌犯非公司員工。

人質 土耳其 社群媒體

延伸閱讀

嘉義市工廠火警！消防到場灌救40分鐘後控制火勢 無人員受困

影／嘉義市食品工廠遭祝融！現場存儲大批沙拉油桶 火勢一發不可收拾

深夜藏匿高雄高楠十街工廠 27人集體賭天九牌 竟有25歲妙齡女

鎖定1出席禮拜公民！土耳其教堂槍擊案2槍手遭逮 伊斯蘭國宣稱犯案

相關新聞

對峙9小時！土耳其美企工廠7員工遭挾 警成功營救、嫌犯落網

土耳其一名武裝男子1日在美國消費品巨頭寶僑公司（Procter & Gamble）位於土耳其西北部的一座工廠挾持7名員工...

緬甸反抗軍可能扳倒暴政嗎？緬軍倒台的機會在何方

緬甸在 2023 年 10 月爆發「1027行動」，反軍方武裝力量成功攻破軍方多個據點，有分析旋即樂觀預測緬甸軍政府距離分崩離析已不遠矣。然而，西方媒體亦曾預測伊朗、北韓、俄羅斯等獨裁政權已搖搖欲墜，外界應該及早為其倒台做好準備，但事態的發展並沒有那麼順利。更何況，緬甸反軍方抗爭陣營仍需面對一系列的內部和對外關係難題。如今，正值緬甸軍方發動奪權政變三周年，本文將就此作詳細分析。

姚金祥：俄烏戰爭讓中國瞭解 武力無法輕取台灣

駐英國代表姚金祥指出，中國從俄羅斯對烏克蘭的侵略行動瞭解到，軍事力量不足以脅迫台灣及世界屈從於北京的「一中原則」；即便是...

中國侵台可能性 美印太司令提名人：保持警戒

美軍印太司令提名人帕帕羅今天表示，中國海軍的快速擴張是令人擔憂的趨勢。對於中國在2027年入侵台灣的可能性，他表示，應時...

諾魯與大陸建交後 華郵：北京目光轉向台灣在太平洋的3友邦

南太平洋友邦吐瓦魯新出爐的國會將在近日開議，議員們將做出2項影響深遠的決定，其決策效應不僅會擴及整個太平洋區域，甚至會波...

俄羅斯國會議員：北韓代表團將訪問莫斯科

俄國國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）今天引述反對黨共產黨一名議員報導，北韓代表團13日將訪問俄羅斯國會下議院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。