阿根廷改革太激進 新總統受抵制
面對國家經濟長期擺爛，阿根廷總統麥利想要大推法案改革，卻遇到不少阻礙。他近日在國會推動高達664條的「綜合法案」盼讓阿根廷大規模縮減預算、裁減行政部門，以及健保、社會福利等領域，但遭到反對黨批評操之過急。阿根廷長年衰敗，各界都觀望麥利能否帶領阿根廷擺脫通膨深淵。
反對黨批包裹立法
根據《半島電視台》報導，阿根廷下議院近日將審議極右派總統麥利的經濟改革法案。由於阿根廷通膨率已高達200%，麥利盼透過削減開支、縮減行政部門等方式，讓阿根廷減少負債，但他的政黨在257席下議院僅有38席，他呼籲其他黨派議員支持，若不通過此法案，阿根廷長期問題恐難改善。
《奇摩新聞網》提到，麥利在去年底上任後，又讓阿根廷貨幣披索先貶50%，並將大量國家有關燃油與交通補助砍掉，並減少1半的政府部門，盼讓阿根廷的經濟鬆綁。他提出的法案共有664條，目前遭遇阿根廷長期執政的中間偏左裴隆黨反對，認為麥利將大量不相干法案包裹立法，因此表示反對。
改革政策激進惹議
但由於阿根廷長年來貨幣貶值、經濟衰敗，今年還面臨嚴重乾旱，因此人民對於左右兩大主流政黨相當不滿，出身小黨的麥利最終在總統第二輪決選投票中，打敗裴隆黨的候選人而當選，出乎原本各界意料之外。但許多人將他比擬為「阿根廷川普」，擔心其過於激進的政策，恐讓阿根廷政經更動盪。
拉丁美洲國家過去經濟大多以進口替代為主，多數國家由左派政府執政，但後來並未能延續經濟發展動能，因此成長不如預期。以智利而言，在獨裁者皮諾契特將軍於1974年推翻原左派總統阿連德，政變上台後，也將過去智利偏左派的經濟體系，交由右派經濟學家改革。
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