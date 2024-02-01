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政變3年內戰未歇 緬甸再延長緊急狀態

德國之聲／ 德國之聲

緬甸政變到週四（2月1日）已滿3年，此時傳出原本手握大權的敏昂萊（Min Aung Hlaing）面臨親軍方人士的批評，要求他下台。

據路透社報導，親軍政府的緬甸僧人包哥杜（Pauk Ko Taw）在一場公開集會上，建議敏昂萊下台，改由副手梭溫（Soe Win）接管大權，受到群眾歡呼。

事實上，雖然緬甸國防軍在過去3年來，以鐵腕鎮壓異議分子，但如今境內的抵抗勢力已經從最初由青年領導的民主起義，演變成由流亡政府及民兵組成的武裝抵抗運動。

去年10月，緬甸少數民族民兵組織：果敢民族民主聯盟軍、德昂解放軍、若開軍，發起一場名為「1027行動」的進攻，讓國防軍措手不及。雖然1027行動主要目的為佔領領土、自治管理，並非全然是為了恢復民主統治，但這場行動也持續削弱國防軍力，成為反軍政府革命運動的重要轉捩點。

一名東南亞外交人士透露，緬甸國防軍內部如今出現深深的挫敗感，且延伸到了針對敏昂萊個人，「有些人肯定想看到他離開」。該名外交人士還指出，軍方現在積極招募士兵，並強迫非戰鬥人員前往前線，所有事情都成為對敏昂萊的打擊。

「緬甸和平觀察」指出，截至目前為止，國防軍已經失去了對至少35個城鎮的控制，儘管北京介入斡旋緩解中緬邊境的衝突，但在其他地區仍持續有戰鬥發生。軍方則未提及戰場失敗的具體情況，但曾坦承失去部分領土控制權。

延伸閱讀：中國敦促緬甸共同維護邊境穩定

隨著緬甸政變進入第4年，美國政府1月31日再度擴大制裁，宣布對2個與緬甸軍方有密切相關的實體以及4名個人實施新的製裁。

聯合國人權事務負責人本週表示，緬甸的人權狀況正朝「自由落體」的方向發展。

種種跡象都顯示出，包含聯合國、東協等組織在內的國際社會在過去3年做出的外交努力，成效似乎相當有限。

再度延長緊急狀態

緬甸國家緊急狀態原定於週三（1月31日）午夜到期，但軍政府在當天發布聲明表示，代理總統明穗（Myint Swe）在國防安全委員會會議上，宣布將緊急狀態再延長6個月。軍方稱，此舉是應「繼續打擊恐怖分子」的需求。

儘管聲明中稱，國防安全委員會在首都奈比多舉行會議，討論準備舉辦多黨選舉和進行全國人口普查，但緊急狀態的延長也意味著軍方早前承諾的選舉再度被推遲。

敏昂萊則說，將「不惜一切代價」鎮壓對其統治的反對。

3年前的政變

2021年2月1日，緬甸國防軍宣稱選舉存在違規行為，大動作「奪權」，拘捕國務資政翁山蘇姬、總統溫敏等文人政府高層，宣布緬甸進入為期一年的緊急狀態，並表示權力已移交給緬甸國防軍總司令敏昂萊及其成立的軍政府，結束緬甸在此前10年試圖轉向民主政體的改革努力。

延伸閱讀：昂山素季再次被判腐敗 累計刑期已達26年

此後，民間發起的反抗示威遭到軍政府血腥鎮壓，大量異議人士、媒體工作者遭逮捕。除了西方國家不斷發出譴責及制裁，一向主張「不干涉內政」的東協（ASEAN）也提出「五點共識」和平倡議，將緬甸軍政府排除在與會成員外，並取消緬甸在2026年擔任東協主席國的資格，改由菲律賓代替。

（綜合報導）

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