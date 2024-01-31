大選總統人選有問題 印尼基督徒陷分裂

印尼基督徒選擇下任總統出現兩難。現任總統佐科威由於作風相對開明而且支持少數信仰族群，過去曾獲得當地基督徒擁戴，但任內主導自己兒子繼續角逐下一屆副總統的作法，引發基督徒對於他破壞民主的不滿。

遭質疑為親友開後門

據《今日基督教》報導，去年10月，印尼憲法法庭作出裁決，只要曾當選過地方公職，參選總統與副總不再有年齡限制，等同讓現年36歲的佐科威兒子吉伯朗(Gibran Rakabuming Raka)得以藉由參選副總統的身份，搭擋現任國防部長普拉伯沃(Prabowo Subianto)參選下屆正副總統。

對此，雅加達神學院講師卡曼(Yonky Karman)說，「這是對於我國民主發展最糟糕的事。即將到來的選舉，就是現任的人自己在主導自己喜歡的人選出馬。」

5年前，97%非穆斯林的選民投給佐科威，這次基督徒則開始出現意見。印尼穆斯林人口佔87%，基督徒佔10%。對基督徒來說，選擇總統最被關心的是否能維持身為少數宗教信仰應有的保障，因此，過去2次大選，基督徒大多支持佐科威，加上這次有意參選的普拉伯沃在過去2次大選，立場都支持極端穆斯林團體，也讓基督徒有所忌憚。

目前民調顯示，普拉伯沃以47%領先，其次為25%的甘查爾(Ganjar Pranowo)以及21%的阿尼斯(Anies Baswedan)。

超過2億人將投票

據《金融時報》報導，訂於2月14日投票的印尼大選將決定印尼的未來，屆時約有2.04億名選民將選出正副總統以及國家與區域議員。這次大選將對印尼的大宗民生用品行業將產生深遠影響，特別是印尼擁有世界最大的鎳以及煤炭和棕櫚油等行業。對此，目前領先的普拉伯沃已對外表示，將大致延續政策佐科威的政策，確保外資能持續湧入。

紐西蘭印尼教會牧師克里斯丹圖(Andrew Kristanto)說，「佐科威以非常民主的形象而著稱，並強調印尼的多元文化和宗教，但是我對他企圖玩弄憲法感到失望，他似乎不擇手段地達到自己的目標。」

至於普拉伯沃，他在導致時任總統的蘇哈托下台的1998年暴動中，曾擔任軍方高層，當時暴動過程造成1,200多人死亡，更發生華人遭到不公平對待憾事。東南亞聖道神學院講師豪烏認為，「這場選舉我最擔心的就是，並沒有適合的候選人可以選擇。」

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