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歐盟要留4%農地 各國農民群起抗議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟的永續農業新規定讓農民收入減少，各會員國的農民紛表不滿抗議。（Wikimedia Commons）
歐盟的永續農業新規定讓農民收入減少，各會員國的農民紛表不滿抗議。（Wikimedia Commons）

歐盟要4%農地不能耕種，農民不滿收入減少紛紛上街抗議！歐盟今年農業新規上路，將使農民收入減少，因此各國農民紛紛上街抗議：法國農民呼籲政府要提高農產品收購價，比利時、義大利與西班牙農民也加入不滿行列。歐盟此舉原希望農業經營可更永續，但卻引起農民不小反彈。

法國農民大抗議

根據《半島電視台》報導，法國新上任總理阿特爾30日宣布，將會採取新的進口食物限制措施，以確保法國農民可在國內市場獲得更公平的競爭。如果國內零售商沒有將販售農產品的獲利分潤給農民，將會被開罰。阿特爾希望藉此安撫近日頻上街抗議的法國農民。

由於歐盟近日規定，會員國在輪耕時，要保留4%農地不生產作物，讓大自然有恢復生機的餘裕，但這也讓農民的權益受損，因此法國農民近日上街要求政府給他們更多補償，並減少更多對便宜進口農產品的優惠。30日農民在法國大城土魯斯的機場要道附近焚燒稻草堆，並在前往巴黎的高速公路上停滿牽引機表達抗議。

永續新規恐繼續推延

法國政府還放棄了取消農業用柴油的補貼，並承諾會鬆綁環境法規。《衛報》提到，不只法國，比利時農民也發動罷工與擋路來抗議，當地農民協會ABS發言人表示，他們也希望尊重比利時與歐盟的決定，但農民已經被低價剝削很久了，需要政府更多保障。

另外，義大利農民則聚集在米蘭與首都羅馬附近抗議，西班牙農民則預告未來會發動抗議。雖然比利時與法國的農民抗議好幾天，但農業改革的議題仍未進入本周歐洲高峰會的討論議程，外界推測歐盟有可能會繼續推遲相關政策的實施，歐盟為確保俄烏戰爭下的糧食供應，已經將此政策推延2年。

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