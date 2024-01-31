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歐盟起草規定 美妝業需付錢清塑膠

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐盟拍板「汙染者付費」規定，當政府致力於減少微塑膠汙染時，企業得支付8成的處理費用。（Photo by Jhong Pascua on pexels）
歐盟拍板「汙染者付費」規定，當政府致力於減少微塑膠汙染時，企業得支付8成的處理費用。（Photo by Jhong Pascua on pexels）

歐盟拍板「汙染者付費」規定，當政府致力於減少微塑膠汙染時，企業得支付8成的處理費用！在草案中，藥品與化妝品產業首當其衝。歐盟環境專員表示，該條款旨在確保公民享有更好的水質、公衛設施等，未來還會要求政府須監測水中的PFAS、細菌抗藥性等。

美妝業付費清汙染

衛報》報導，在歐盟達成汙水處理的新協議後，銷售藥品、保養品與化妝品的企業必須承擔額外的費用，用以清理微塑膠的汙染，企業需要負擔8成的費用。

歐盟於去年9月就通過法律，要求各產業要減少添加到產品的微塑膠，如化妝品當中的微珠或亮粉，預計能減少50萬噸的微塑膠汙染。歐盟近日進一步要求要求相關企業，需協助清除微塑膠，達成2030年微塑膠汙染減量3成的目標。

根據歐盟訂定的《污染者付費》條款，造成環境汙染的人需要支付費用，並適用於環境汙染的預防、補救與責任賠償。如丹麥就有「農藥稅」的制度，盼減少農藥使用來保護水質，部分稅收也會用於成立基金協助農民。

PFAS、抗藥性都要測

歐盟環境專員辛克維丘斯表示，這些規範不僅要求企業支付費用，更制定了微型汙染物的新興標準，不僅確保所有公民都有乾淨的水質，更好的衛生設備，還能落實汙染者付費的原則，未來有望徹底改變企業環境。

預計到2045年，歐盟成員國在超過1萬人的社區，必須建立能夠去除氮跟磷的廢水處理廠，還要監測汙水中的微塑膠、全氟烷基物質和多氟烷基物質（PFAS）、細菌抗藥性等指標。

該協議對化妝品公司來說，將是高昂的成本，也迫使許多公司進行綠能轉型，符合歐盟的綠色規定。然而，歐洲化妝品產業機構仍抱怨說，「規範的評估沒有提供明確的論證，為何要選化妝品產業開刀」。

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