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不讓移民進歐洲 義大利丟包東歐

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
阿爾巴尼亞近日允許義大利在該國設立非法移民收容所，引發外界擔憂移民人權惡化。（Wikimedia Commons）
阿爾巴尼亞近日允許義大利在該國設立非法移民收容所，引發外界擔憂移民人權惡化。（Wikimedia Commons）

為了減少國內非法移民義大利特地花錢到東歐國家阿爾巴尼亞蓋收容中心。阿爾巴尼亞憲法法庭29日批准該國政府於去年11月，與義大利總理梅諾尼簽訂的移民收容中心協定，對此，外界擔心後續衍生的人權爭議。歐洲近年來反移民浪潮高漲，極右派的義大利政府想盡辦法想減少境內移民。

豁免阿國法律起爭議

根據《英國廣播公司》報導，阿爾巴尼亞憲法法庭29日表態，支持政府與義大利簽訂的移民遣返條約，義大利將會在該國建立2個收容中心，總共可容納3.6萬人，希望在兩年內每個月將3千名從阿爾巴尼亞前往義大利的移民送到收容所。本案還要國會多數同意，但阿國總理拉馬的政黨擁國會多數，不久後應會通過。

不過此案在阿爾巴尼亞輿論引起許多討論，因為收容所的錢雖是由義大利出，但所內適用義大利法律，且可豁免部分阿爾巴尼亞法律，且收容中心的維安要由阿爾巴尼亞出，因此雙方在去年11月於羅馬達成協議時，曾引發反對黨質疑，此收容中心恐違反該國保障人權的憲法。

收容所形同監獄

聯合國人權委員會高級專委托克則擔心，收容所屆時會有嚴重的人權問題，包括基本生存困難，還有行動自由受到限制（形同監獄）。極右派義大利兄弟黨的梅洛尼於2022年9月上任時，宣示要打擊國內非法移民，但2023年義大利非法移民數量有15.5萬人，比2022年還多5.2萬人。

半島電視台》提到，歐洲近年來反移民浪潮高漲，民眾希望北非難民不要來，或是各國政府要有更好的管制措施，義大利除了與阿爾巴尼亞簽協議外，也曾與荷蘭、歐盟合作援助突尼西亞，用基礎建設與訓練資金，換取突尼西亞協助攔阻前往歐洲的難民。

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義大利 移民 人權

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