不讓移民進歐洲 義大利丟包東歐

為了減少國內非法移民，義大利特地花錢到東歐國家阿爾巴尼亞蓋收容中心。阿爾巴尼亞憲法法庭29日批准該國政府於去年11月，與義大利總理梅諾尼簽訂的移民收容中心協定，對此，外界擔心後續衍生的人權爭議。歐洲近年來反移民浪潮高漲，極右派的義大利政府想盡辦法想減少境內移民。

豁免阿國法律起爭議

根據《英國廣播公司》報導，阿爾巴尼亞憲法法庭29日表態，支持政府與義大利簽訂的移民遣返條約，義大利將會在該國建立2個收容中心，總共可容納3.6萬人，希望在兩年內每個月將3千名從阿爾巴尼亞前往義大利的移民送到收容所。本案還要國會多數同意，但阿國總理拉馬的政黨擁國會多數，不久後應會通過。

不過此案在阿爾巴尼亞輿論引起許多討論，因為收容所的錢雖是由義大利出，但所內適用義大利法律，且可豁免部分阿爾巴尼亞法律，且收容中心的維安要由阿爾巴尼亞出，因此雙方在去年11月於羅馬達成協議時，曾引發反對黨質疑，此收容中心恐違反該國保障人權的憲法。

收容所形同監獄

聯合國人權委員會高級專委托克則擔心，收容所屆時會有嚴重的人權問題，包括基本生存困難，還有行動自由受到限制（形同監獄）。極右派義大利兄弟黨的梅洛尼於2022年9月上任時，宣示要打擊國內非法移民，但2023年義大利非法移民數量有15.5萬人，比2022年還多5.2萬人。

《半島電視台》提到，歐洲近年來反移民浪潮高漲，民眾希望北非難民不要來，或是各國政府要有更好的管制措施，義大利除了與阿爾巴尼亞簽協議外，也曾與荷蘭、歐盟合作援助突尼西亞，用基礎建設與訓練資金，換取突尼西亞協助攔阻前往歐洲的難民。

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