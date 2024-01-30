無意尋戰！美防長：採必要行動捍衛美軍 白宮稱避免與伊朗軍事衝突

路透報導，駐約旦美軍基地28日遭伊朗扶植的民兵攻擊釀成傷亡，美國國防部長奧斯丁29日誓言將採取「所有必要行動」捍衛軍隊，拜登政府官員強調無意和伊朗開戰。

美軍基地日前遭「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance）以無人機攻擊，導致3名士兵死亡、超過40名士兵受傷，這是以巴衝突爆發後首傳美軍陣亡，凸顯中東地區局勢大幅升溫。

奧斯丁於五角大廈會見北約秘書長史托騰柏格談到遇襲表示，「總統拜登和我不會容忍對美軍的攻擊行動，美國將採取所有必要行動捍衛國家和軍隊」，「誠如總統昨日所說，我們將採取分級、分階段的持續應對措施」。

但是拜登政府官員普遍表示不樂見中東局勢加劇，而五角大廈提到伊朗也不想開戰。五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）向記者表示，「我們當然不尋求戰爭，坦白說，我們認為伊朗也不想和美國開戰」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）也說，「我們不尋求以軍事方式與伊朗政權發生衝突」，並補充拜登正在研究應對選項。

以巴衝突以來，美軍在伊拉克、敘利亞和約旦等地遭攻擊超過160次，其船舶也頻頻在紅海受到葉門叛軍青年運動（Houthi）襲擊。