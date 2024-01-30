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裴洛西訪台後 日媒：4共艦已在台周邊常態部署

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日媒報導，中國在包含釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）的東海上空單方面劃設的「防空識別區」邊界附近海域，已常態部署至少3艘軍艦。 路透
日媒報導，中國在包含釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）的東海上空單方面劃設的「防空識別區」邊界附近海域，已常態部署至少3艘軍艦。 路透

讀賣新聞廿九日引述多位日本政府相關人士報導，前年八月時任美聯邦眾議院議長裴洛西訪台引發中國大陸在台灣周邊大規模軍演，約自那時起，共軍就在台灣周邊常態部署四艘飛彈護衛艦。

中國二○一三年十一月片面宣布畫設東海防空識別區，除納入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）並與日本的防識區重疊。讀賣廿八日才引述日本政府相關人士披露，自二○二○年以來共軍在該防識區界線附近常態部署至少三艘軍艦。自衛隊相關人士認為，這旨在一旦「台灣有事」時拒止自衛隊和美軍飛機進入。

另據讀賣廿九日報導，共軍還主要以四艘護衛艦，常態部署在台灣周邊。其中一艘在日本最西端的沖繩縣與那國島周邊；一艘在與那國島和菲律賓間；在台灣西南方或北方海域一艘；在釣魚台列嶼西北方也有一艘。

這使釣魚台列嶼正處於共軍軍艦三面夾擊，有說法指稱中國若侵台，釣魚台列嶼可能也會「有事」。中國正強化反介入／區域拒止能力，其戰略在於使美軍無法進入連結日本琉球群島（南西諸島）與菲律賓第一島鏈的內側。

共艦常態部署東海防識區界線附近，被認為是與常態部署在台灣東部外海的共艦連動。平時就軍事施壓台灣，台灣有事時目標阻擋美軍等台灣友軍靠近。

自衛隊退將、自衛艦隊前司令相香田洋二對此強調，若日本露出可乘之機，中國今後對釣魚台列嶼動武的可能性很很高，日本有必要做好充分準備。

讀賣廿九日亦報導，為加強南西諸島的地對艦飛彈防禦網，陸上自衛隊計畫在九州大分縣及沖繩，於今年度前各建置三百名兵力規模的兩個射程逾千公里１２式反艦飛彈連隊，使火力提升約為目前三倍。

日本 釣魚台

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