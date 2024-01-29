德國極右派選舉受挫 仇恨陰影難消散
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
德國極右派雖然輸掉選舉，但歐洲反移民風潮崛起下，政治勢力仍有望成長。德國今年將舉行4場地方選舉，極右派的另類選擇黨原本有望贏下第一站圖林根邦，但因為近日遭踢爆秘密聚會，籌畫趕走移民，因此29日選舉被基民盟逆轉。但未來還有歐洲議會與3場地方選舉，讓德國主流政黨疾呼不要讓極端主義重演。
遭爆醜聞被逆轉
根據《以色列時報》報導，德國圖林根邦近日的選舉結果出爐，中右派的基民盟候選人賀加特以52.4%的得票率，打敗拿下47.6%得票率，極右派、另類選擇黨的索姆。這對於當地的基民盟與社民黨都感到相當解脫，基民盟地方黨部領導人維格特感謝選民打敗極右勢力。
《衛報》提到，這是另類選擇黨遭爆料進行秘密聚會，密謀將移民趕出德國後的第一場選舉，原本外界認為另類選擇黨可以因德國右派聲勢高漲，獲得此次選舉勝利，但因為此醜聞爆發而告吹。不過整體來說，另類選擇黨在全國的支持度仍位居第二，僅次於中間偏右的基民盟，比執政黨社民黨還高。
極右浪潮席捲歐洲
且德國6月將贏來歐洲議會選舉，9月還有3場地方選舉，因此對主流政黨的考驗尚未結束。即使德國情報單位已經認定另類選擇黨在各地的分支，幾乎都有「極端主義」的傾向，但整體歐洲對經濟成長停滯、通膨與反移民的浪潮下，另類選擇黨的支持度仍居高不下。
光是從10日起至今，另類選擇黨又新增了1900位新黨員，也讓社民黨總理蕭茲近日拍攝影片呼籲民眾對抗極端主義，希望不要再重演納粹覆轍。但不光是德國，法國、奧地利、匈牙利、義大利等國家的極右勢力近年來都快速成長，影響歐洲的政局。
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