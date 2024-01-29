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美基地遭伊朗扶植民兵襲擊釀3死34傷 美伊瀕臨直接軍事衝突

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍駐敘利亞和約旦邊境的軍事基地遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成3名美軍喪生及34人受傷，這是美軍自中東局勢升溫後首次發生士兵陣亡，顯見美國和伊朗瀕臨直接軍事衝突。美聯社
美軍駐敘利亞和約旦邊境的軍事基地遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成3名美軍喪生及34人受傷，這是美軍自中東局勢升溫後首次發生士兵陣亡，顯見美國和伊朗瀕臨直接軍事衝突。美聯社

英國衛報報導，美軍駐敘利亞和約旦邊境的軍事基地27日遭無人機攻擊，造成3名美軍喪生及34人受傷，伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance）宣稱是他們發動攻擊，這是美軍自中東局勢升溫後首次發生士兵陣亡，美國和伊朗瀕臨直接軍事衝突。

以伊拉克作為主要根據地的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」，27日出動4架無人機分別襲擊3處美軍基地，而美軍正在調查其中「22號塔」（Tower 22）防禦機制為何失靈，造成數名軍人受傷。一名官員表示其中一個原因可能是攻擊接近清晨，才會造成大量人員傷亡。

自從以巴衝突爆發後，美軍幾乎每天遭到來自伊拉克和敘利亞的武裝部隊以無人機和飛彈持續襲擊，然而，關於本次基地遇襲事件，美國總統拜登嚴厲譴責「卑鄙」且誓言反擊。美國政府也無意迂迴，直接將矛頭指向伊朗。

儘管兩國均堅稱希望避免軍事衝突，不過隨著事件升級的影響，現在恐怕難以避免。

伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」屬於傘式組織，其中包括「真主黨旅」（Kata'ib Hezbollah），雙方曾在伊拉克共同進行武裝活動。長期以來，該武裝團體一直試圖將美軍趕出伊拉克和敘利亞，如今在以巴衝突背景下更強化武裝行動、擴大戰場。

美軍 伊拉克 伊朗

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