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北韓再射巡航導彈 譴責美韓軍演撂話「將帶來無情後果」

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北韓被證實24日測試新型戰略巡航飛彈「Pulhwasal-3-31」。圖／路透
北韓被證實24日測試新型戰略巡航飛彈「Pulhwasal-3-31」。圖／路透

1月28日，北韓在短短一周內第二次試射巡航導彈。幾天前，北韓剛剛試射了一種名為「火箭-3-31」的新型巡航導彈。該命名可能暗示該型導彈可以攜載核彈頭。

韓國聯合參謀本部在一份聲明中表示，「在加強監視和警惕的同時，韓軍正在與美國密切合作，監測來自北韓的更多跡象和活動。」

近期，平壤方面加強了與美韓方面抗衡的力度。不過，華盛頓以及首爾的官員都表示，暫未發現北韓計劃立刻開展軍事行動的跡象。分析人士也認為，平壤接下去會繼續乃至加強挑釁性舉措。目前，北韓已經在彈道導彈研發方面取得了長足進步，加強與俄羅斯、中國的合作，還放棄了持續數十年的半島和平統一之目標，轉而將韓國稱作「永遠的敵人」。

聯合國安理會的對朝制裁決議只是限制了該國試射彈道導彈，並未禁止其研發巡航導彈。不過，韓國國防部長申源湜依然譴責了平壤最近的幾次巡航導彈試射，認為這對周邊國家構成了嚴重威脅。

就在1月28日導彈試射前少許，北韓官媒朝中社發文譴責了美韓軍隊最近幾星期的一系列軍事演習，警告這將帶來「無情的後果」。朝中社寫道：「自新年伊始，針對我們共和國的核戰爭演習就在瘋狂地進行。這一現實要求我們為一場致命的戰爭做好充分準備。」

（路透社）

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南韓 美國 北韓 導彈

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