快訊

立院龍頭之爭「白營成關鍵少數」 黃揚明：民眾黨1舉動很聰明

新冠流感齊發！台大醫指感染後恐導致「免疫竊盜」 揭1現象不尋常

忙不過來！黃仁勳愛店川菜館「電話打不通」 店家發文致歉推「一方法」加速訂位

人道小組遭哈瑪斯滲透 西方停止援助

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

西方給加薩的人道援助，大多進入恐怖份子的口袋？長期負責加薩走廊人道事務的「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程（UNRWA）」爆出內部有工作人員參與哈瑪斯10月襲擊以色列的行動，以致英國、德國、義大利與美國等9國停止對加薩的人道援助，讓當地平民的處境更加艱難。

援助進哈瑪斯口袋？

根據《英國廣播公司》報導，美國、英國、德國、義大利、加拿大、芬蘭、澳洲、荷蘭、瑞士與荷蘭27日決定停止對UNRWA組織挹注人道資源，因為UNRWA內部有哈瑪斯成員，還曾參與去年10月哈瑪斯對以色列發動的大規模襲擊。相關情報是由以色列公布的，該國指控已UNRWA變成援助哈瑪斯的白手套，把救濟給平民的物資轉移給哈瑪斯。

UNRWA主任拉札里尼呼籲，UNRWA是加薩走廊獲得人道援助的重要來源，若輕易停止援助，將會讓加薩2百多萬的平民的處境每況愈下，他們都相當依賴這些援助來維持基本生活需求。UNRWA後來也發聲明指出，已經將涉案員工解雇，不應因為少數個案而制裁整個組織。

已170萬人無家可歸

UNRWA於1949年成立，目前在加薩走廊約有1.3萬名雇員。UNRWA長期負責巴勒斯坦的人道救援行動，並提供簡易的醫療與教育服務給加薩走廊、約旦河西岸，甚至擴及部分約旦、黎巴嫩與敘利亞的民眾。以哈衝突開戰12周至今，已經造成超過2.6萬名巴勒斯坦人死亡、170萬人流離失所。

但許多西方國家都相當支持以色列對哈瑪斯10月襲擊的自衛行動，英國政府強調，他們長期譴責恐怖主義行動，因此會暫停所有援助，等到釐清狀況再評估是否繼續援助；歐盟則希望組成獨立調查委員會，美國國務院則表示對此事相當「困擾」，這些國家都是UNRWA的最大捐助者之一。

【更多精采內容，詳見

哈瑪斯 加薩走廊 以色列

延伸閱讀

聯合國機構人員被控涉襲以色列 多國暫停資助

加薩戰火不熄 甘尤尼斯爆激烈衝突

以哈可望達成協議！紐時：以軍停火2個月 換100多人質分階段獲釋

聯合國機構涉暗助哈瑪斯 以色列：將終止其戰後行動

相關新聞

聯合國加薩難民機構遭8國斷金援 負責人籲重新考慮 勿斷200多萬人生機

英國廣播公司報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）部分員工遭控涉入去年10月7日以色列遇襲行動，8個國家遂...

烏克蘭安全局破獲軍購弊案 總額達12多億

烏克蘭安全局（SBU）今天宣布破獲一起烏克蘭軍方採購武器的貪腐案，總額約達4000萬美元（約合新台幣12.39億元）

聯合國機構人員被控涉襲以色列 多國暫停資助

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）多名工作人員遭控參與武裝組織哈瑪斯去年10月7日對以色列發動的攻擊行動後，...

日本出版市場衰退 疑跟宅經濟不再及書價漲有關

日本2023年電子漫畫銷量亮眼，但紙本書籍衰退嚴重，加總紙本與電子書的整體出版品市場已連兩年較前一年衰退，可能與疫情趨緩...

南美洲盛夏又熱又乾 哥倫比亞與阿根廷野火肆虐

正值夏天的南美洲國家哥倫比亞和阿根廷分別傳出野火消息，哥國首都波哥大宣布關閉約40處公園和健行步道，阿國消防人員正奮力撲...

時隔4天 北韓又從東部海域發射多枚巡弋飛彈

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部28日表示，北韓上午8點左右在東海新浦附近海域發射數枚巡弋飛彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。