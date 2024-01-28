人道小組遭哈瑪斯滲透 西方停止援助

西方給加薩的人道援助，大多進入恐怖份子的口袋？長期負責加薩走廊人道事務的「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程（UNRWA）」爆出內部有工作人員參與哈瑪斯10月襲擊以色列的行動，以致英國、德國、義大利與美國等9國停止對加薩的人道援助，讓當地平民的處境更加艱難。

援助進哈瑪斯口袋？

根據《英國廣播公司》報導，美國、英國、德國、義大利、加拿大、芬蘭、澳洲、荷蘭、瑞士與荷蘭27日決定停止對UNRWA組織挹注人道資源，因為UNRWA內部有哈瑪斯成員，還曾參與去年10月哈瑪斯對以色列發動的大規模襲擊。相關情報是由以色列公布的，該國指控已UNRWA變成援助哈瑪斯的白手套，把救濟給平民的物資轉移給哈瑪斯。

UNRWA主任拉札里尼呼籲，UNRWA是加薩走廊獲得人道援助的重要來源，若輕易停止援助，將會讓加薩2百多萬的平民的處境每況愈下，他們都相當依賴這些援助來維持基本生活需求。UNRWA後來也發聲明指出，已經將涉案員工解雇，不應因為少數個案而制裁整個組織。

已170萬人無家可歸

UNRWA於1949年成立，目前在加薩走廊約有1.3萬名雇員。UNRWA長期負責巴勒斯坦的人道救援行動，並提供簡易的醫療與教育服務給加薩走廊、約旦河西岸，甚至擴及部分約旦、黎巴嫩與敘利亞的民眾。以哈衝突開戰12周至今，已經造成超過2.6萬名巴勒斯坦人死亡、170萬人流離失所。

但許多西方國家都相當支持以色列對哈瑪斯10月襲擊的自衛行動，英國政府強調，他們長期譴責恐怖主義行動，因此會暫停所有援助，等到釐清狀況再評估是否繼續援助；歐盟則希望組成獨立調查委員會，美國國務院則表示對此事相當「困擾」，這些國家都是UNRWA的最大捐助者之一。

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