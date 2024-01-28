王蘇會談台海和平 王毅：台獨是最大風險

中共政治局委員兼外長王毅廿六至廿七日在泰國曼谷與美國白宮國安顧問蘇利文會晤。王毅就台灣議題強調，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。王毅重申台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」，他再度要求美國支持中國和平統一。白宮表示，蘇利文強調維持台海和平穩定的重要性。

至於美中會後聲明，都沒有直接提到總統當選人賴清德。

央視新聞廿七日晚間消息，王毅向蘇利文指出，今年是中美建交四十五周年，應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，「平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益」，共同致力相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

白宮指出，蘇利文在會中表示，美中固然存在競爭，但要防止變成衝突或對抗。

就台灣議題，王毅再次提到，「台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實」。他指，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。王毅要求美方「必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』承諾落實到行動上，支持中國和平統一」。

白宮表示，蘇利文和王毅就全球和區域議題舉行坦率、實質且具建設性的談話，會談主題遍及俄烏戰爭、中東、北韓、南海以及緬甸。

央視指稱，雙方同意就「國家安全和經濟活動之間的邊界」進行「進一步討論」。王毅提到，各國都有國家安全關切，但不能泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國發展。白宮表示，蘇王在會中除討論恢復軍事溝通管道外，也強調維持這些管道的重要性；美中將在春天舉行ＡＩ對話。