解碼中國：如何應對胡塞武裝？

中國長期以來一直嘗試與胡塞武裝達成共識。如今，北京顯然失去耐心。據路透社報導，一名北京政府代表明確呼籲伊朗，約束胡塞武裝對紅海航運的襲擊。

路透社援引一名不願具名的中國政府消息人士表示，「若中方利益受到任何損害，都會影響我們與德黑蘭的業務往來」，伊朗應敦促胡塞武裝不要危及國際物流。中國總理李強一月中在達沃斯世界經濟論壇期間曾談及維護國際供應鏈「穩定暢通」的必要性。

中國外交部發言人毛寧1月19日在例行記者會上重申，「紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲停止襲擾民用船隻的行為，維護全球產供鏈的暢通和國際貿易秩序。」

本周五（1月26日），中國外交部發言人汪文斌再次強調，紅海局勢緊張是加沙衝突外溢的突出表現，當務之急是盡快平息加沙戰火，防止衝突進一步擴大甚至失控。此外他也表示，安理會從未授權任何國家對也門使用武力，要切實尊重包括也門在內的紅海沿岸國家的主權和領土完整。

在軍事方面，中國對伊斯蘭激進組織胡塞武裝表現克制。美國及其盟國曾多次對胡塞組織陣地發動襲擊，中國則未參與軍事行動。作為回應，胡塞武裝此前表示，中國商船可以自由安全地通過紅海。一名胡塞武裝發言人對德新社證實此消息，原因在於來自中國的船隻不會停靠「敵國以色列」的港口；其他與以色列有關聯或行駛向該國的船隻則被「禁止」通行。

中國經濟受到嚴重影響

雖然中國商船未遭遇攻擊，但遠在數千公里之外的中國製造產品已經受到日益加劇的緊張局勢波及。很大一部分的中國出口貨物是由外國船運公司經手。智庫中東研究所指出，中國出口歐洲的所有產品中，約60%是通過紅海和蘇伊士運河運輸。若紅海航線斷裂，中國船隻必須繞道非洲南端的好望角，這將使運輸時間延長兩到三周，這也導致全球集裝箱供應吃緊，推高運輸成本。

因此，胡塞武裝在紅海的襲擊行動對中國造成巨大經濟影響。德國阿登納基金會駐北京辦事處主任福爾曼（Johann Fuhrmann）對德國之聲表示：「北京在供應鏈和全球貿易方面正面臨巨大挑戰。繞好望角不僅延長航線，集裝箱價格也在迅速上漲。這一切都發生在中國大力發展出口之際。」

數十年來，中國房地產業一直被視為增長動力，但近期大型房地產上市公司接連遭遇困境。為了提振經濟，中國政府正依賴於出口貿易。例如，中國最大汽車製造商之一上汽集團宣布，未來將有14艘遠洋運輸船加入其物流船隊。

此外，中國也依賴中東和非洲的能源供應。德國漢堡全球與地區研究所（GIGA）的政治經濟學家屈爾茨道夫（Nora Kürzdörfer）對德國之聲表示，危機爆發後，中國船運公司的運輸成本和保險費大幅上漲。

據通訊社報導，自12月胡塞叛軍首次襲擊貨輪以來，僅從中國到歐洲的標準集裝箱運費就上漲了一倍多，達到約7000美元。

中國不願介入

屈爾茨道夫表示，為了不損害中國在該地區的經濟及外交利益，中國奉行不干涉政策。但北京政府不斷指出，美國對當前不穩定局勢也負有責任。「這加強了與伊朗等地區合作伙伴及盟友的合作關係。」

阿登納基金會的福爾曼認為，總體而言，北京的政治目標是在該地區確立自己作為新的秩序力量。北京在沙特阿拉伯和伊朗之間斡旋時就體現了這一點。在斷交長達七年後，這兩個中東地區的主要競爭對手於2023年春季恢復外交關係。

與此同時，北京一再強調其他國家的主權，並以和平力量自居。「北京宣稱，美國及其盟友的行動不僅在也門，而且在整個地區都具有破壞穩定的影響。」福爾曼表示，中國視自己為全球南方國家的倡導者，「對巴勒斯坦人表達的聲援也符合這一點」。

去年11月底，中國政府發表關於解決巴以衝突的立場文件，內容呼籲「全面停火止戰」、「切實保護平民」，向加沙人民提供人道主義援助。其中沒有提到伊斯蘭激進分子哈馬斯10月7日對以色列發動的恐怖襲擊，該場襲擊造成約1200人喪生，200多人遭到挾持。不同於德國、歐盟和美國，中國並未將哈馬斯列為恐怖組織。

缺乏海外軍事經驗

福爾曼表示：「在這方面值得注意的是，以色列基本上與中國維持良好關係，同時也被視為美國的盟友。」屈爾茨道夫也持相同觀點：「儘管中國保持與以色列的貿易關係，但在言辭和外交上更傾向支持巴勒斯坦，這也是為了與美國抗衡。」然而，屈爾茨道夫認為，北京政府也有一些非常實際的考量，因此中國也主張盡快結束加沙戰爭，以避免紅海地區局勢進一步升級。

福爾曼指出，中國對這種情況只做了有限的準備：「北京在海外的實際軍事經驗相對較少，因此表現出低調謹慎。相反，它更傾向於在其他國家參與軍事行動時袖手旁觀，然後對其進行批評。然而，這樣的盤算是否能長遠持續還有待觀察。」

「解碼中國」是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。

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