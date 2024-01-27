台灣選後中美首次高層會談 雙方泰國低調會晤…北京加大對台軍事壓力

據台灣國防部網站周六（27日）發布的消息，周五上午6時至周六上午6時，台灣軍方偵獲33架次解放軍軍機、6艘次軍艦在台海周邊活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域。

中國在台灣展開最新軍事行動正值中美高層在泰國舉行會晤之際。據中美雙方此前宣布，美國總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）將於周五和周六同中國外長、中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行新一輪會晤。

會談重點

針對台灣大選後的中美首次高層會談，美國白宮周四發表聲明介紹，此次會晤延續了美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月舊金山峰會上的承諾，即保持戰略溝通並負責任地管控兩國關系。中國外交部發言人汪文斌在周五舉行的例行記者會上也強調，保持戰略溝通是中美兩國元首達成的重要共識。汪文斌補充道，在新一輪會晤中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明中方立場，並就共同關心的國際和地區問題同美方交換意見。

美聯社指出，兩國最關心的國際問題是紅海的緊張局勢，這一緊張局勢迫使許多貨物托運人避開蘇伊士運河，從而影響了全球貿易。伊朗支持的也門叛軍組織胡塞武裝在紅海對國際船只發動了多次襲擊。中國政府多次表示，一直在為緩解紅海局勢作出積極努力。《華爾街日報》周六也報導，蘇利文在泰國會晤王毅，討論了紅海局勢。該報介紹，自10月7日以色列在加薩開戰以來，美國政府官員已要求北京向伊朗傳達避免在該地區爆發更廣泛衝突的訊息。

低調會晤

近年來，王毅和蘇利文多次避開記者和攝影機低調會晤，為兩國的緊張關係降溫。布魯金斯學會（Brookings Institution）的中國問題專家哈斯（Ryan Hass）向路透社表示，低調會晤可以使中美雙方放心討論敏感問題，王毅和蘇利文共同投入了大量時間，並了解彼此的限制和優先事項，這使他們每次會晤都能夠加深討論，而不是向對方重復談話要點。

一位熟悉計劃的人士周五向路透社透露，美中官員預計將於下周在北京會晤，討論禁毒問題。白宮拒絕對此發表評論。路透社指出，在2023年兩國關係經歷了艱難的開端之後，華盛頓和北京在去年下半年更頻繁地會晤，因為兩國都試圖在今年5月台灣新總統正式就職和美國大選前穩定關係。該通訊社分析認為，中國的經濟困境也可能削弱北京與華盛頓針鋒相對的意願。

白宮關切

針對中方的軍事行動，台灣國防部周六表示，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。台灣海峽中線曾經是兩岸之間的非官方屏障，但如今中國軍機越線已屢見不鮮。另外，台灣國防部介紹，26日上午分別於12時49分及13時5分，偵獲來自中國的空飄氣球2枚，逾越海峽中線，並分別於上午13時13分及14時55分消失。

中國氣球近日頻繁逾越海峽中線，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在周五的白宮媒體簡報會上回答記者提問時表示：「有注意到是在台灣大選前後飛行的，但這是中國政府需要回答的問題，目的為何，以及在做什麼。」

周五晚些時候，台灣國防部也發布消息稱，26日16時許，陸續偵獲解放軍蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣中、北部及西南空域，配合解放軍海軍艦艇執行聯合戰備警巡。

中國國防部發言人吳謙在本周四舉行的例行記者會上介紹：「近日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織例行性海空兵力聯合戰備警巡，進一步提升部隊實戰化訓練水平，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力。」吳謙強調：「中國人民解放軍持續練兵備戰，將繼續常態組織有關軍事行動。」

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