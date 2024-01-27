同事都不知道！桐島聰隱姓埋名半世紀 病重吐心聲：最後想用真名度過

曾在1974至1975年犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信25日在醫院被捕。調查人員正在確認這名坦承自己就是桐島聰的70歲男子身分。每日新聞指出，桐島聰坦承真實身分前的數十年間，疑似在神奈川縣建築相關公司工作，由於使用假名，同事和老闆根本不知道通緝犯桐島聰就在自己身邊。

每日新聞報導，桐島曾在同事的陪同下就醫。他本月也曾住院，但沒有持健保卡或駕照等身分證明，似乎是自費接受治療。桐島25日向院方人員透露自己的真實身分，據說他表示「想用真名度過最後時刻」。警視廳公安部正透過DNA鑑定等方式確認這名男子是否就是桐島聰本人，但預估還需要一些時間。

不過，調查人員27日透露，這名男子身體特徵確與桐島聰相符。桐島聰身高160公分，唇厚且有高度近視。日本共同社報導，據了解這名老翁還告訴調查人員一些理應只有桐島聰才會知道的事。

至於這名男子是否就是桐島聰本人，估計近日結果就會出爐。但由於這名男子病情嚴重，就算屆時確認是桐島聰本人，也很有可能無法逮捕或羈押。