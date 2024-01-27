土耳其總統簽字 瑞典有望進北約

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
土耳其國會已批准瑞典加入北約，拜登總統呼籲國會儘速通過出售土耳其F-16戰機案。（路透）
土耳其國會已批准瑞典加入北約，拜登總統呼籲國會儘速通過出售土耳其F-16戰機案。（路透）

土耳其總統厄多安廿五日簽字同意瑞典加入北約組織（ＮＡＴＯ），北約會員國僅剩匈牙利尚未放行，但由於匈牙利總理奧班廿四日重申支持，瑞典幾已確定將成為芬蘭後的第卅二個會員國。

土耳其國會廿三日批准瑞典入盟案，厄多安隨即簽署，土方可望最快廿六日將批准書送交華府存放。美國總統拜登廿四日致函國會山莊主要委員會領袖，表明安卡拉同意後，將正式啟動Ｆ–１６軍售通知程序。美駐土大使佛雷克廿五日也說，華府收到土方正式批准文件後，國務院將立即向國會發送總價兩百億美元的Ｆ–１６軍售通知。

瑞典總理克里斯特森、白宮和北約祕書長史托騰柏格均樂見此一發展。瑞典外長比爾史特龍在社群媒體Ｘ寫道，現在只差匈牙利同意。奧班廿四日透露，在和史托騰柏格通話時表明將支持瑞典入盟，並邀克里斯特森訪問布達佩斯。

匈牙利此前一直延後在國會安排表決批准瑞典入盟。長年掌權的奧班立場親俄，與俄國總統普亭友好並冷淡以對援烏。據紐約時報廿五日報導，匈牙利國會休會到二月十五日，議長克韋爾表明不急於表決瑞典入盟案。

瑞典 匈牙利 北約

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