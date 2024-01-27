英媒：陸闢新外交戰線 找侵台法理藉口

英國經濟學人廿五日報導，中國大陸正開闢新外交戰線，積極唆使各國認同中方對台觀點：即台灣是其不可分割一部分，這可能使中國有侵台的更好法理藉口。

美中台外交戰正愈演愈烈，北京近期又另闢新戰線，希望各國認同台灣是其不可分割一部分。一旦成功，中國領導高層將獲一大外交利器，有侵台法律依據。由於承認北京的一八三國對台看法不一，因此新戰線較複雜，一方是若干未正式承認台灣、但仍將其視為實質獨立的國家；另一方則支持中國主張。

經濟學人分析中國外交部自去年以來的中文版聲明，認為至少廿八國呼應中方觀點。例如巴基斯坦去年十月表示堅定支持中國推動統一，而且未提到是和統；敘利亞去年九月也曾做出類似聲明。中國官員正積極使更多國跟進，認為這有助中國說服外界其統一於理有據，必要時甚至可動武。

美國等多數西方國家在支持台灣的一方，並在維持不承認台灣的官方政策下，持續朝挺台方向前進。日本法政大學教授福田圓說，隨著民主國家掏空「一中政策」意涵，中國危機感愈來愈強。

有鑑於此，中國將其有關作為和經濟施壓聚焦開發中國家。多數支持中國對台主張的國家都貧窮，中國已將其觀點植入非洲、阿拉伯、中亞和太平洋國家等不同組織的宣言，也在「聯合國捍衛憲章之友小組」等新興論壇宣揚這些觀點，而伊朗、俄羅斯和北韓也是該小組成員。

中國近期宣稱聯合國也支持中國對台觀點，它是指一九七一年聯大第二七五八號決議承認北京是中國在聯合國唯一合法代表。該決議雖未直接提及台灣，但中國已成功使諾魯等國提到台灣時引用此一決議。現任聯大主席的千里達及托巴哥外交官佛朗西斯一月即表明，聯大工作將按中方觀點在該決議下進行，這是中國又一次勝利。