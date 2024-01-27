王毅會蘇利文 將表明中方立場

白宮宣布，美國國家安全顧問蘇利文廿六、廿七日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在泰國會談；這是兩人在拜習會後首次面對面會晤，白宮稱為延續美中戰略溝通及負責任管理雙邊關係的承諾。大陸官方則強調，王毅將就台灣問題、中美關係等表明立場。

華爾街日報與英國金融時報廿五日率先報導，蘇利文近日將與王毅在泰國會談，討論由伊朗撐腰的葉門青年運動（Houthis）叛軍在紅海攻擊商船的局勢發展。

白宮國安會發言人華森廿五日晚間證實，蘇利文廿五日至廿七日訪問泰國曼谷，除了會晤泰國總理賽塔（Srettha Thavisin），重申美泰條約聯盟與夥伴關係重要性，並商討在一系列雙邊及全球問題加強合作，也預計廿六、廿七日會晤王毅，這是延續拜習會所說維持美中戰略溝通和負責任管理雙邊關係的承諾。

中國大陸外交部發言人汪文斌表示，經中美雙方商定，王毅將在曼谷與蘇利文舉行新一輪會晤。他說，王毅與蘇利文「保持戰略溝通」是兩國元首達成的重要共識，會晤中，王毅將就中美關係、台灣問題等「表明中方立場」，並就共同關心的國際和地區問題與美方交換意見。

美中均未透露會談的具體內容，金融時報盤點當前世界局勢，紅海局勢不穩，台灣也才剛完成總統選舉，北京對總統當選人賴清德高度警戒。

此外，台灣依然是美中幾項最重要的分歧之一，美國持續關切中國大陸解放軍對台灣的脅迫行動，也密切關注在台灣總統當選人賴清德準備期就職之際，北京如何控制局勢。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比廿三日表示，北京對德黑蘭有影響力，能直接與伊朗領導階層對話，這是華府做不到的；美國希望看到中方在這件事情上扮演建設性角色，運用影響力，以及「我們知道他們擁有的管道，試圖協助遏止武器彈藥流入青年運動」。

蘇利文去年九月在馬爾他會晤王毅時，重申美方關切解放軍針對台灣的脅迫行動，要求中方不得援助俄羅斯；王毅則說，台灣問題是中美關係第一道不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三聯合公報，落實不支持台獨的承諾；這場會面被視為替拜習舊金山峰會鋪路。

此外，美中已規畫要在今年舉行更多高層會議，財政部長葉倫打算再次訪問中國大陸，金融時報引述知情人士報導，國務卿布林肯也在與中方討論再次訪問的計畫，但目前沒有具體細節。