恐將成為下個奔赴中國大陸的島國？吐瓦魯大選結果受各界關注

太平洋島國吐瓦魯週五（1月26日）舉行全國選舉，由於吐瓦魯財長日前公開表示將在選後重新審視與台灣的外交關係，可能與台灣斷交、建交中國，引起中國、台灣、美國及澳洲關注。台灣外交部25日則回應該國財長的說法，「背後顯然有中國因素影響」。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）日前向路透社表示，該國與台灣的關係以及和澳洲的安全與移民協議，先前便在國會引發討論，「新國會需要進行辯論和審查」。

他指出，台灣與中國的問題對任何政府而言都存在爭議，「毫無疑問，這將在選舉之後再度成為辯論的焦點，新政府需要對此採取立場。」

潘恩紐稱，吐瓦魯與台灣和中國的關係「將取決於哪一個夥伴國家能夠回應和支持實現吐瓦魯的發展優先事項和願望」，表示該國選民盼國際社會在氣候變遷和發展方面提供更多財政協助。

吐瓦魯全國不到1.2萬人口分佈在9個島嶼，總共有8個選區，每個選區將選出2名國會議員，最終由16名議員組成新政府，透過協商選出新任總理。

潘恩紐為努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區僅有的2名候選人之一，因此篤定在新議會中獲得席次，成為總理候選人之一。

吐瓦魯國內無政黨，所有候選人均為獨立參選。現任總理塔納諾（Kausea Natano）也將角逐連任，其最強勁的對手則為吐瓦魯前駐台大使索本嘉（Enele Sopoaga），兩人早前均表態應維持對台邦交。

台灣外交部指控中國「介選」

台灣外交部25日在記者會上回應，台灣駐吐瓦魯大使館與該國總督、總理等政要密切聯繫，且吐瓦魯也連日重申堅定支持兩國邦交，並指潘恩紐的說法是為了競選連任而提出的個人政治主張，「背後顯然有中國因素影響」，並不代表吐瓦魯官方立場。

台方還提及，中國不斷謀奪台灣邦交國，不排除是為了打壓台灣在國際上的空間，再次利用吐瓦魯選舉「惡意操弄議題及影響特定候選人，意圖發動認知戰」，呼籲國際社會反制北京「介選」行為。

美方籲各國擴大與台灣往來

美國國務院在回應台媒《中央社》時表示，美方將台灣視為可信賴且理念相近的民主夥伴，美方知悉吐瓦魯正在考慮外交轉向的相關報導，稱美國鼓勵各國擴大與台灣往來。

回應提及，台灣在世界各地的夥伴關係，不論是官方或非官方的，都為這些國家的公民提供顯著並且可持續的利益。

與澳洲的安全協議也成重點

除了台灣與中國的外交關係外，吐瓦魯此次大選備受國際關注的原因，也涉及和澳洲簽署的安全協議。

去年11月，吐瓦魯及澳洲簽署了一項安全及移民協議。澳方稱，該協議提供吐瓦魯因應軍事挑釁，保護該國免受氣候變遷影響，並促進移民成長的安全保障。但協議內容至今尚未獲得雙邊政府批准，且在吐瓦魯國會引發激烈辯論。

據悉，有爭議的內容為，協議中要求吐瓦魯若要與其他國家或實體在安全或國防相關事務上達成協議，必須和澳洲「共同同意」。此條款也被視為是澳方欲鞏固太平洋島國陣線的舉措。

吐瓦魯在野派領袖索本嘉曾向英國《衛報》表示，該項安全協議是片面安排，指澳方根本沒有做出承諾，並說如果他當選總理，將廢除該協議。

潘恩紐則表示將繼續支持此協議，並確保在當選總理後生效。不過他也表示，要將有爭議的內容進行「微幅修改」。

吐瓦魯選舉結果計畫於週五晚間公佈，16名當選議員將前往首都進行協商談判，多數派系將組成政府並選出新任總理。

（綜合報導）

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