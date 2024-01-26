日今年度擬排五萬噸核處理水

日媒報導，東京電力公司（簡稱東電）計畫在二○二四年度排放總共約五萬四千六百噸「核處理水」。另外，福島第一核電廠二號機組的熔融核燃料團塊取出作業，將延期至二○二四年十月左右。

日本共同社等媒體報導，相關人士透露，東電二○二四年度預計分七次排放總共約五萬四千六百噸「核處理水」，單次排放量與二○二三年度相同，約為七千八百噸。

東電計畫在二○二三年度內（二○二四年三月底前）分四次排放「核處理水」，約共三萬一千二百噸，占貯存總量百分之二點三。而第一波、第二波、第三波排海作業已經在二○二三年結束，第四波預計今年二月起開始排放。

另外，被視為日本福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，二號機組的核燃料團塊取出作業原定在二○二三年度後半開始，將推遲至二○二四年十月左右。這已是第三度延期。

東電原定在二○二一年開始取出作業，不過負責取出燃料團塊的機器手臂開發與試驗等未依照預定進行，導致計畫延到二○二二年後半。之後，因為必須改良機器手臂等狀況，計畫又被推遲到二○二三年度後半。為了取出燃料團塊，必須慎重移除堆積在貫通到反應爐處的堆積物。儘管東電今年一月開始移除堆積物，目前仍不清楚何時能移除完畢。