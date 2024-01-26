南韓女議員 首爾鬧區遭襲擊

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
裴賢鎮。（美聯社）
裴賢鎮。（美聯社）

南韓執政黨國民力量黨女性國會議員裴賢鎮廿五日在首爾江南區新寺洞街頭一棟大樓前，遭不明男子襲擊。裴賢鎮後腦勺受傷流血，被送往順天鄉大學醫院救治，目前無生命危險，十五歲的未成年嫌犯當場被捕。這是繼南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明二日在釜山遇襲以來，南韓本月第二起政治人物遇襲事件。

裴賢鎮陣營對韓聯社表示，當時有人詢問，「你是不是裴賢鎮議員」，在確認裴賢鎮身分後，用成人拳頭大小的石頭襲擊。警方當場逮捕嫌犯，將其押回江南警察署調查行凶動機。

韓聯社說，嫌犯是十五歲的初中二年級學生。警方表示，由於嫌犯未成年，無法公開調查進度和個人資訊。

順天鄉大學醫院神經外科醫師朴石奎（音譯）表示，裴賢鎮傷口縫合後狀況穩定。他說，「裴議員被送來急診室時意識清楚，但頭部在流血」，後腦勺有約一公分的傷口。

朴石奎說，「我們不認為裴議員有持續性出血或骨折症狀，但必須密切關注顱內微出血狀況」。他說，裴賢鎮沒有出現腦震盪症狀，但抱怨頭痛。院方指出，由於類似情況恐出現腦震盪，裴賢鎮可能尚需住院觀察。

裴賢鎮告訴醫生，她遇襲後向後摔，頭撞到地面。醫生也在她眼睛周圍和臉部發現傷口，推測是跌倒造成。

四十歲的裴賢鎮曾任電視新聞主播，二○二○年首度當選議員，二○二二年尹錫悅當選總統就任前曾短暫出任他的發言人。

本月稍早曾遇刺的李在明，在裴賢鎮遇襲兩小時後發文稱，聽聞令人難以置信的消息後，感到自己傷口再度疼痛。他說，希望裴賢鎮早日康復，並表示絕不能容忍「政治恐怖主義」行為。

李在明二日在釜山遭一名佯裝成支持者的男子刺傷左側頸部，一度住進加護病房，十日傷勢轉好出院。凶嫌向警方供稱，行凶動機是想阻止李在明當上總統。

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