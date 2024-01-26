「京都動畫」36死縱火案 凶手判死

聯合報／ 國際中心／綜合報導
犯下日本2019年動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案的45歲被告青葉真司，被京都地方法院裁定其犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處死刑。圖／美聯社資料照
犯下日本2019年動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案的45歲被告青葉真司，被京都地方法院裁定其犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處死刑。圖／美聯社資料照

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）二○一九年遭人縱火導致卅六死，四十五歲被告青葉真司廿五日被京都地方法院裁定犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處死刑。

剃著光頭、戴著口罩的青葉真司閉眼聽取判決結果，法庭內可以聽到死者家屬的抽泣聲。裁判長增田啓祐發言時，青葉緩緩點頭，判決宣判後他低頭坐在輪椅上，被推離法庭。

青葉真司二○一九年七月十八日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成卅六人死亡及卅二人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共五罪起訴，求處死刑。

裁判長增田啓祐開庭時表示，被告投稿的小說遭到拒絕後，抱持京阿尼剽竊他作品的想法，懷恨在心。案發一個月前，被告曾考慮在大宮站大規模殺人，最終決定購買汽油到京阿尼縱火。

增田表示，「被告參考過去汽油縱火案件，選擇放火殺人。被告基於自己的知識選擇犯罪方法，不存在被妄想影響的情況」。

這次審判最大爭議就是被告是否具刑事責任能力。增田指出，「犯罪當時，被告既沒有心神喪失，也沒有心神耗弱」。檢方也認為「被告具完全責任能力」，主張「被告有偏執型人格障礙，但犯案時未受到妄想的影響」。

檢方表示，青葉真司犯案之前，「坐在京阿尼辦公室前猶豫了十三分鐘」，「雖然他有妄想，但沒有影響他判斷善惡的能力」。

被告辯護律師則稱，「被告長年無法區分妄想與現實，失去判斷善惡的能力」，認為被告無責任能力主張無罪。

這起案件於去年九月五日開始審理，十二月七日結束第廿二次庭審。被告在審判中首次向死者家屬道歉，但仍然堅稱京阿尼剽竊他的小說。

縱火 殺人

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