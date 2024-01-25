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中法建交60周年 習近平：要堅定不移發展雙邊關係

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平表示，中法雙方要堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性。（新華社）
大陸國家主席習近平表示，中法雙方要堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性。（新華社）

中法建交60周年招待會於25日，在北京的大陸國家大劇院舉行，據中新社，大陸國家主席習近平發表視訊致詞說，雙方要堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性。

習近平表示，60年來，中法關係始終走在中國和西方國家關係前列，為兩國人民帶來福祉，為世界和平、穩定和發展做出貢獻。

他強調，中法關係的獨特歷史塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」。面對新時代的風雲際會，中法應秉持建交初心、積極面向未來、敢於有所作為。

習近平說，雙方要堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性；要以中法文化旅遊年、巴黎奧運為契機，擴大人文交流、促進民心相通；要共同倡導平等有 序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，為維護世界和平穩定、應對全球性挑戰繼續作出中法貢獻；要堅持互利共贏，在深化傳統合作的同時，積極挖掘綠色產業、清潔能源等新興領域合作潛力，堅持把蛋糕做大，以開放匯聚合作力量、分享發展機會。

據中方發布，法國總統馬克宏也發表視訊致詞，表示法方願和中方攜手努力，應對全球性挑戰，推動解決國際危機。

習近平 馬克宏

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