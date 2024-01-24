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南韓執政黨內訌 尹錫悅逼自家黨魁辭職遭拒

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓總統尹錫悅（左）辦公室要求該黨臨時黨魁韓東勳（右）下台，但被拒絕。圖為兩人三日見面時握手。（歐新社）
南韓總統尹錫悅（左）辦公室要求該黨臨時黨魁韓東勳（右）下台，但被拒絕。圖為兩人三日見面時握手。（歐新社）

南韓執政黨「國民力量」最近又傳內訌，總統尹錫悅辦公室（總統室）廿一日要求該黨臨時黨魁韓東勳辭職，但韓東勳隨即表明拒絕。兩人廿三日下午在訪視忠清南道火災現場時不期而遇，雙方行禮如儀。由於四月南韓國會選舉在即，韓媒中央日報報導，總統室已改為推動尹、韓兩人和解，以免黨內分裂，影響選舉結果。

韓東勳廿三日稍晚被記者問到與尹錫悅的「矛盾」是否已化解時指稱，他深深尊重和信任尹錫悅。接下來將更努力，在不到八十天的國會選舉，使執政黨獲選民青睞。

韓聯社等韓媒報導，總統室的祕書室長李官燮廿一日和韓東勳碰面，轉達希望韓辭去緊急對策委員會委員長（國民力量臨時黨魁）。韓東勳隨即公開聲明，他會履行臨時黨魁職責，間接表示拒絕請辭。

韓東勳去年十二月才就任，執政黨和總統室間就對第一夫人金建希疑似去年九月收受旅美韓僑賄賂的約三百萬韓元（約台幣七點七萬元）名牌包相關爭議展現不同態度，雙方不合可能影響國民力量選情。

韓東勳曾被視為是尹錫悅心腹。

尹錫悅 南韓

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