聯合國涉華人權審查會議召開 香港代表挺國安法

（德國之聲中文網）本周二（1月23日）舉行的聯合國人權理事會對中國人權記錄的重要審議會議上，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭率領約20人代表團到場參加。他發言時強調了中國在消除貧困方面的進展，並表示宗教信仰自由得到了保障。

陳旭表示：“中國把尊重人權保障列為管治的重要工作，走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，人權事業取得歷史性成就。“

一些西方國家借此會議的機會對中國提出呼籲，希望北京采取更多措施，保障言論自由、保護少數民族權利以及廢除《香港國安法》等等。

加拿大駐聯合國大使諾頓（Leslie Norton）敦促中國停止針對人權捍衛者、少數民族所有形式的強迫失蹤，並敦促對方廢除香港國安法。

捷克共和國常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴萊克（Václav Bálek）呼籲北京“停止跨境綁架和恐嚇居住在國外的中國公民。”

韓國常駐聯合國日內瓦辦事處代表尹聖德表示，韓方建議中方對脫北者等逃離本國的人員提供適當的保護。韓聯社指出，這是韓國首次在聯合國涉華人權審查中直接提及脫北者人權問題。

美國常駐聯合國人權理事會代表泰勒（Michele Taylor）提出了一系列關切，她指出：“我們譴責正在新疆進行的種族滅絕和反人類罪行，以及跨國打壓海外個體的行為。”

香港政務司司長陳國基也在會議上發言，根據香港01報道，他講話時強調《香港國安法》讓社會恢復穩定安全，並符合《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》的規定。

就在會議召開的前夕，本周一，4位聯合國的特別報告員對黎智英案發聲，呼籲港府撤銷對他的所有指控，並立即釋放他。“過去幾年來，黎智英被捕、被拘留，面臨一系列刑事訴訟，這些似乎都跟他批評中國政府且支持香港民主，有直接相關。”特別報告員也對黎智英的言論、集會結社自由遭侵犯，以及他獲得公平審判的權利被剝奪表達了關切。針對壹傳媒創辦人黎智英涉嫌危害國家安全的審訊進入到第14天，前壹傳媒行政總裁張劍虹本周二（1月23日）出庭作供。根據香港01報道，張劍虹表示，人大2020年5月宣布訂立《香港國安法》後，黎智英指示《蘋果》要發起“一人一信救香港”行動，呼籲港人透過Twitter（現為社交媒體平台X）、Facebook等渠道向時任美國總統特朗普發信，促請美國“出手干預”立法事宜。

人權理事會對中國人權記錄的重要審議會議上也有對中國的肯定：玻利維亞大使贊揚了中國減少森林砍伐的努力，伊朗則肯定了中國的“人權國家行動計劃”。

就在會議召開之前，路透社報道，據知情外交官和相關文件透露，中國在廣泛游說非西方國家，在這場審議會議上贊揚中國人權記錄。

周二會議上一些是對北京持批評態度的國家，也有北京的盟友。與會代表眾多，超過160個國家，這意味著每個國家最多有45秒的發言時間，使得一些大使有些趕時間的感覺。中國代表團總共有70分鐘來陳述他們的立場。為期大約3個半小時的討論旨在提供建設性的批評，並出台一份提供建議，而非批評的書面報告。

（美聯社，法新社等）

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