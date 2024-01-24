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美中關係前景 被評黯淡嚴峻

聯合報／ 記者張聲肇、茅毅／綜合報導
中美關係前景被認為黯淡嚴峻。圖為美軍「鍾雲號」驅逐艦去年在台海被解放軍軍艦「蘇州號」（上）從前方橫切。（法新社）
中美關係前景被認為黯淡嚴峻。圖為美軍「鍾雲號」驅逐艦去年在台海被解放軍軍艦「蘇州號」（上）從前方橫切。（法新社）

美國「財經內幕」雜誌廿二日報導，非營利基金會PAX sapiens彙整美國前總統歐巴馬至川普任內高官、共軍退役研究人員及兩國學者等廿五位專家對美中關係前景預估，結論是「黯淡嚴峻」。基金會提出二○三五年前四大可能情況包括全面戰爭、兩國支配各自陣營、兩國拒絕合作、兩國定期溝通但經濟慢慢脫鉤。

若是第一種劇本，雙方恐在二○三○年代初期因台灣開戰，肇因包括美國國會要求禁止中國大陸留學生、台灣開始宣布獨立、共軍圍台，還有五角大廈宣布將協防台灣。基金會副會長塞里（Conor Seyle）說，並非升高緊張的單一事件、亦非失控的單一危機才導致美中開戰，而是愈來愈多危機造成雙方愈來愈不信能夠透過外交解決，互信一瓦解，將很可能使美中陷入一場全面戰爭，但目前預料不至於爆發核戰。

第二種可能是美中為首不同陣營集團間的零和遊戲。二○二○年代晚期，美中在人工智慧（ＡＩ）、量子電腦及其他技術加強競爭，以及美中雙邊貿易創新低、相互祭出更多出口管制，使美國及其歐洲和亞太盟友陣營，與中國、巴西、印度、俄羅斯及沙烏地阿拉伯組成的金磚國家，各自發展互不相容的技術體系。

第三種可能是美中沒爆發衝突，但相互溝通與合作每下愈況。由於中國全球貿易強權地位穩固，足以使歐洲提升經濟關係，以及美國減少訪台和挺台力道。

第四種可能是美中經濟慢慢、經精心算計地脫勾，避免誤判或開戰。一九八○年代後的美中關係主要宗旨原則崩解，美中可能開始強調不靠對方，尤其是建構沒有對方也能運作的經濟，屆時台灣將避免宣布獨立，美國也將恪守「一中政策」，中國可能開始設想若它可以主宰全球貿易。

【編譯簡國帆／綜合報導】全球投資管理機構龍頭貝萊德（BlackRock）警告，今年世界金融市場的地緣政治背景進一步惡化，但是投資人還沒有完全體認到這些風險；貝萊德維持美中戰略競爭風險評級為高水準，「最近的台灣選舉顯示，台灣仍是重大熱點。我們認為，美中的激烈結構競爭是新常態，尤其是在國防和科技領域」。

美國 風險

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