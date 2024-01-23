僅英國退出歐盟 德選項黨主席：「德國脫歐」也是一個選項

歐盟從成立至今，成員國數量在不斷增多，迄今為止，退出歐盟的只有英國一家。但對德國選項黨主席威德爾來說，英國卻是一個值得德國效仿的榜樣。

接受《金融時報》採訪時，威德爾談到了選項黨的歐洲政策。她表示，德國退歐是該黨的一個選項，「就是否留在歐盟做出主權決定，是值得德國學習的榜樣。」

威德爾說，一旦該黨掌握政權，將力主對歐盟進行改革，以消除歐盟現在在「民主制度上的缺失」，這其中包括歐盟權限過大，成員國主權受限等等。威德爾強調，如果改革達不到預期的效果，那麼，德國就應像2016年的英國那樣，就是否留在歐盟舉行全民公投。「如果不可能進行改革，如果我們無法重新讓歐盟成員國恢復主權，那我們就應當像英國那樣，讓民眾來做出裁決。」

全民公投在德國並不可行

不過，在德國就是否退歐舉行全民公投並不容易。根據德國基本法，德國並沒有在全德範圍內舉行全民公投的選項，只有在重新劃分現有聯邦州疆域時，才可以採用全民公投的方式。威德爾在採訪中也表示，2029年之前，也即下下屆聯邦大選之前，選項黨並不會上台執政。

威德爾的表述已經引起了聯邦政府的警覺，德國經濟部綠黨籍國務秘書勃蘭特內爾（Franziska Brantner）表示：「選項黨顯然想就德國退歐做出決定，這是在動搖我們幸福生活的基石。」她表示，對於我們這樣一個出口大國來說，歐盟內部市場對我們的經濟成就至關重要，而選項黨的計劃將對我們的經濟、企業和就業市場造成嚴重的傷害。

席捲德國的反右浪潮

剛剛過去的周末，德國各地數十萬人走上街頭，舉行反對極右勢力以及捍衛民主制度的集會遊行。此前有媒體就德國極右勢力在波茨坦舉行的一次會議舉行了曝光。報導稱，極右人士當時討論的議題中包括對在德外來移民採取所謂「再移民」措施等內容。

最新的民調顯示，席卷德國的大規模抗議行動已經對選項黨的民意支持度造成了影響：選項黨的支持率比上一次民調下降了1.5%，但仍有21.5%。這是該黨民意支持率兩年來出現的最大跌幅。不過，執政聯盟並沒有從中獲益：社民黨的支持率只有13.5，綠黨只有12.5%，自民黨為5%。

不過，選項黨民調指標下降的同時，黨員人數卻仍在繼續增多。選項黨發言人表示，從今年一月10日至22日，該黨共收到1400份入黨申請，而同一時期，退黨人數只有數十人。該黨目前總共擁有黨員41000人。目前全德範圍內，支持率最高的是基民盟基社盟，支持率為30.5%，選項黨排名第二。

（德新社，明鏡周刊，柏林日報）

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