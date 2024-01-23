非洲瘧疾頻傳 喀麥隆推疫苗常規接種

非洲國家喀麥隆成為全球第一個推動瘧疾常規疫苗計畫，向6個月以下的嬰兒免費提供疫苗，盼能減少瘧疾肆虐的狀況！目前世界衛生組織認證有兩款安全有效的瘧疾疫苗，更獲准在多國使用。但專家強調，新疫苗問世，不該取代「建蚊帳」、「噴殺蟲劑」等預防工作。

非洲國家喀麥隆啟動了全球第一個瘧疾常規疫苗計畫，向所有6個月以下的嬰兒免費提供「RTS,S」疫苗，預計每年能夠拯救非洲成千上萬兒童的性命。

瘧疾蚊蟲有抗藥性

《BBC》報導，英國製藥大廠葛蘭素史克藥廠（GSK）2021年生產出「RTS,S」，成為世衛第一個推薦廣泛使用的抗瘧疾疫苗。此外，英國牛津大學去年也研發出R21/Matrix-M疫苗，成為世界衛生組織批准全球的第2款瘧疾疫苗，已獲准在布吉納法索、迦納和奈及利亞使用。

世衛組織指出，非洲每年有60萬人死於瘧疾，8成都是五歲以下的兒童，加上近年來，新冠肺炎疫情干擾、蚊蟲對殺蟲劑的抗藥性提升與其他問題，也阻礙了瘧疾防治工作。

民眾擔憂疫苗安全

在喀麥隆，許多人對疫苗的安全性和有效性，仍抱持懷疑的態度，也對接種疫苗猶豫不決。專門研究瘧疾的公衛生物技術教授姆巴查姆說，「許多人說喀麥隆人被當作實驗白老鼠，但這並非正確觀念」，學界需要教育民眾疫苗有什麼好處，才能平息他們的恐懼。

《statnews》報導，世衛疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩表示，從實驗中可以發現，無論接種哪種疫苗，預計一年減少約一半的臨床瘧疾病例，如果採用季節性疫苗接種，更使病例減少四分之三。

他指出，未來若能推動兩種瘧疾疫苗的話，預計就有足夠的供應，來滿足高需求。

衛生官員也強調，疫苗能否成功推廣，不僅取決於疫苗供應量，還關乎當地醫療設備的準備與執行，且新疫苗的推出不應妨礙解決瘧疾病例的其他努力，包括使用蚊帳和噴灑殺蟲劑。

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