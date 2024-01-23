日本多段新幹線停駛 疑電車線垂落導致供電問題
日本放送協會（NHK）報導，日本JR東日本新幹線23日上午發生電力故障，多區段列車停駛，包括東北新幹線的東京-仙台路段、上越新幹線東京-新潟路段、北陸新幹線東京-長野路段，均處於上下行列車暫停運行狀態，目前尚不清楚何時恢復運行。
新幹線列車「隼13號」23日上午10點抵達琦玉縣大宮站後，車內照明設備突然無法運作，儘管10分鐘後恢復照明，但列車到11點為止都處於停駛。大宮站車站人員公告因電車線出現問題，目前停駛。
關於停駛原因，JR東日本表示可能是因東北新幹線的大宮-上野段的電車線垂落所致，目前仍在調查具體原因。
JR東日本亦協助乘客疏散至附近車站，並派遣人員前往電車線垂落地點進行調查。
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