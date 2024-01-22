媒體：中國廣泛遊說非西方國家讚揚其人權記錄

根據相關文件以及知情外交官向路透社透露，中國最近在遊說非西方國家在本周二（1月23日）重要的聯合國會議上讚揚其人權記錄，北京預計將因在香港和新疆等地的所作所為而在該會議上面臨質疑和批評。

四名外交官告訴路透社記者，中國駐聯合國日內瓦辦事處代表團一直在向各國特使發送備忘錄，為定於周二舉行的聯合國人權理事會對中國人權記錄的審議做準備。

中國代表團沒有直接回應路透社就所報導的遊說活動發表評論的請求。在一份聲明中，該代表團表示「堅決反對將人權政治化」，並「促進更加公平、公正、平等和包容的全球人權治理」。

聯合國人權高級專員辦事處於2022年8月發布報告稱，中國政府在新疆「對維吾爾族和其他以穆斯林為主的社群成員進行任意和歧視性拘留的程度可能構成國際罪行，特別是危害人類罪」。中國政府對此被指控的犯罪行為予以否認。周二聯合國人權理事會的會議是這份報告發表以來的首次審議。

2022年10月，包括印尼和阿聯酋在內的聯合國人權理事會成員否決了一項得到美國和其他西方成員支持的動議，該動議呼籲就新疆被指控的侵權行為展開辯論。

「我懇請貴國代表團……向中方提供寶貴支持」

今年1月初，路透社看到了中國駐多國外交使團發出的一份外交照會：「我懇請貴國代表團在互動對話中……考慮到我們兩國之間的友好合作關係，向中方提供寶貴支持，並提出建設性建議。」

另外，路透社獲悉中國代表團發給3個非西方國家的其他照會包括了具體的發言要點，包括讚揚中國在婦女權利和殘疾人問題上的記錄。

一位不願透露姓名的非洲外交官證實收到了在會議上支持中國的請求，並表示他將按照要求行事。

安提瓜和巴布達在其向聯合國提出的問題中使用了中國領導人習近平喜歡的套話，提及中國的「全過程人民民主」，並稱讚中國享有「更充分、更廣泛、更全面的民主權利」。

中國代表團沒有回應置評請求。

對中國人權一次重要的「溫度測試」

聯合國人權理事會普遍定期審議工作組對中國的人權記錄的上一次審議是在2018年。

中國代表團告訴路透社，中國政府「高度重視本次普遍定期審議周期」，北京將派出一個大型代表團，並希望「在平等和相互尊重的基礎上」展開對話。

外交官們表示，其他國家有時也會試圖影響別國代表在聯合國理事會上的發言，但中國的遊說規模非同一般。

國際人權服務社的戴維（Raphael Viana David）說：「普遍定期審議是一次非常重要的溫度測試，也是各國根據聯合國文件表達人權關切的機會。這不應是一次互相吹捧、兄弟攜手示好的會議。」

和通常一樣，提出在這次審議會議上發言請求的國家數量仍然很高，達到163個。

聯合國文件顯示，美國提前提交了兩頁紙的問題，要求中國停止其侵犯人權的行為，包括在全國各地以及西藏、香港和新疆的不公正拘留、強迫勞動和報復行為。

德國將詢問新疆拘留營中總共有多少人。

中國一貫拒絕外國對其人權記錄的批評，稱所有中國人都依法受到平等對待，外國不應干涉其內政。

雖然聯合國人權理事會沒有法律約束力，但其辯論具有政治影響力，批評者可以借此機會向各國政府施壓，迫使其改變政策方向或提供有關個人命運的最新信息。

西藏、維吾爾、香港活動人士和中國異議人士計劃於周二在日內瓦聯合國大樓外舉行抗議活動。

周二的審議之後，聯合國將在本周晚些時候公布一份針對中國人權問題的建議清單，並將於6月或7月份發布一份報告。

（路透社）

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