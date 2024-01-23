德極右派驅逐移民論 犯眾怒

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

德國各地於上周末期間有超過140萬人走上街頭，主要是極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）討論大規模驅逐移民的細節經披露後，引爆民眾怒火，各地的抗議人士紛紛響應「反對德國另類選擇黨」的號召，走上街頭示威。

光是19至21日期間，就有約100座城巿出現抗議活動。運動組織網絡Campact及運動團體「周五為未來而戰」（Fridays for Future）估計，有超過140萬人走上街頭。

德國調查媒體Correctiv於10日報導，德國另類選擇黨已在與極端主義分子的會議中，就驅逐移民和「沒有被同化的公民」一事進行討論。

此事經披露後，引發一波反對此一極右翼政黨的動員。

德國經濟高度仰賴來自世界各國的專業人才，但近來極右排外勢力日益壯大，德國業界憂心將嚇走外國員工，重創德國的開放形象。

德國東部薩克森、圖林根和布蘭登堡三個邦預定9月舉行大選，根據民調，AfD支持度在三成上下，遙遙領先對手，在全國的支持率也高達兩成，在朝野政黨排名第二，聲勢有逐漸壯大跡象。

德國製造業主要遊說團體「德國工業聯盟」（BDI）總裁魯思沃表示，德國十分仰賴國際貿易和對世界開放的心胸，極右民粹的崛起讓業界感到憂心，他因此支持民眾上街，大聲向這個排外政黨說不。

德國晶片巨擘英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克也指出，德國自然資源有限，是靠聰明的人才成為經濟大國，歡迎願意一起打造未來的所有人，這個國家自然就強大。

漢尼貝克在職場社群平台領英（LinkedIn）撰文批評將移民逐出的想法踐踏人性尊嚴，認為社會不應容忍仇恨和排他。

德國 移民 運動

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