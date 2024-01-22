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搭專機聽「酷玩」 菲總統遭批公器私用

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
菲律賓總統小馬可仕搭乘總統專機聽演唱會，遭民眾批評不重視改善交通壅塞。（@ishyungshi via Twitter）
菲律賓總統小馬可仕搭乘總統專機聽演唱會，遭民眾批評不重視改善交通壅塞。（@ishyungshi via Twitter）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

因交通壅擠決定搭直升機去聽演唱會，卻不願解決菲律賓交通問題，讓總統小馬可仕近日行為飽受批評！英國知名樂團「酷玩」在馬尼拉北方舉辦演唱會，小馬可仕搭乘總統專機前往，被外界質疑濫用政府資源，他的辦公室雖以「擔心交通」的理由回應，反遭輿論更激烈批評政府長期不願面對交通壅塞問題。

公器私用聽演唱會

根據《英國廣播公司》報導，酷玩樂團19日在馬尼拉附近的菲律賓體育館舉辦演唱會，小馬可仕21日遭爆料與太太搭乘總統專用直升機去聽演唱會，因此引發眾怒。總統府維安團隊指揮官莫拉雷斯回應說，由於演唱會有4萬名觀眾，擔心總統前往會造成複雜交通狀況，對總統安全恐構成威脅，因此決定搭直升機前往。

網民阿斯特那斯批評，將總統專用座機拿來進行個人或非官方行為使用，通常會被認為濫用政府資源；另有臉書評論說，總統專機的維安、燃料與使用權都要全民買單，說不定連演唱會門票都是，相當荒謬。有調查顯示，馬尼拉都會區的交通極其壅塞，移動10公里平均要花上25分鐘。

民怨不滿交通壅塞

獨立報》提到，連酷玩樂團主唱馬丁在感謝菲律賓的粉絲時說，有見識到菲律賓交通的混亂，謝歌迷不辭辛勞的來聽他們的演唱會。馬尼拉都會區由16個城市組成，約有1300萬人口聚集，民眾前往演唱會平均要花3小時，也讓小馬可仕的特權行為曝光後，引發諸多不滿。

菲律賓新聞網站《Rappler》收錄了許多民眾拍照上傳社群媒體的抱怨文，小馬可仕遭批評漠視通勤者、駕駛等道路使用者的權益。還有人批評，因為政客都搭直升機，所以根本不瞭解，也不在乎菲律賓長期交通壅塞混亂的狀況。

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小馬可仕 演唱會 菲律賓

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