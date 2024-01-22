快訊

台積電選後加速布局 1奈米製程將落腳嘉義縣3問題待克服

民眾黨是沒用的8席！立院龍頭戰 柯建銘轟黃國昌：「私設刑堂」自曝其短

4人生還！失蹤救護包機找到了 載有6人、墜毀阿富汗東北山區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

距殲滅目標還差得遠！美估哈瑪斯僅3成被滅 武裝火力還能撐數月

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華爾街日報報導，美國情報機構首次公布哈瑪斯傷亡統計指出，以色列國防軍約擊斃二至三成武裝分子，遠不及戰時內閣設立的殲滅目標。圖為一輛在加薩邊界巡邏的以色列戰車。路透
華爾街日報報導，美國情報機構首次公布哈瑪斯傷亡統計指出，以色列國防軍約擊斃二至三成武裝分子，遠不及戰時內閣設立的殲滅目標。圖為一輛在加薩邊界巡邏的以色列戰車。路透

華爾街日報報導，以巴衝突至今邁入三個月以上，美國情報機構首次公布哈瑪斯傷亡統計指出，以色列國防軍約擊斃二至三成武裝分子，遠不及戰時內閣設立的殲滅目標，而且該團體的軍火量能還能支持攻擊行動數月以上，說明哈瑪斯仍維持頑強抵抗力。

以色列官員亦承認，儘管針對加薩發動系列空襲和地面行動，造成2萬5,000名巴勒斯坦人死亡，依舊沒有實現殲滅哈瑪斯的目標。

根據美國估計，哈瑪斯在衝突前約有2萬5,000至3萬名武裝分子，另外還有數千名警力和其他武裝部隊人員；以色列則估計該團體有3萬名以上或更多的武裝分子。

而美國官員也證實一份機密報告表示，哈瑪斯正在加薩部分地區重組警察部隊。

目前包括加薩市等加薩北部絕大部分已被以軍系列空襲所摧毀，以色列官員和當地巴勒斯坦人稱，哈瑪斯試圖派遣小型警察部隊和緊急救援人員在街上巡邏，以此重新確立其統治權力。不過加薩市居民也透露，哈瑪斯警力仍是微乎其微，當地很大程度依舊缺乏社會秩序。

軍事分析專家表示，哈瑪斯自2007年推翻巴勒斯坦自治政府後長期統治加薩，目前該團體已經調整戰術，採取小團體行動模式伏擊以軍。

至於國防軍方面，以色列迫於美國壓力，從加薩撤出數千兵力，轉採外科手術式的精準打擊策略。但以軍官員表示，以巴衝突可能還要持續數月，這也引發以色列國內、巴勒斯坦領地和國際社會質疑國防軍是否有能力實現其戰爭目標。

另外，拜登政府也逐漸降低以巴衝突的期望，從徹底殲滅哈瑪斯到降低安全威脅等級，並敦促以軍轉以針對哈瑪斯首腦的行動為主。

以色列現任和前任軍方官員提到，儘管美國和以色列推估哈瑪斯傷亡達到數千人，可是哈瑪斯的戰爭目標很簡單，只需要在衝突中生存下來即可。

一名以色列官員直言，「哈瑪斯不一定要贏，只要不輸就行」。

哈瑪斯 以色列 美國

延伸閱讀

哈瑪斯提撤軍換釋放人質 尼坦雅胡拒絕「投降條件」

以色列空襲敘利亞…伊朗5資深軍官被炸死 「中東世仇」醞釀報復

歐盟高官控以色列 為1原因曾資助哈瑪斯

不只4名伊朗軍事顧問喪命？以色列空襲敘利亞 傳有第5人未確認國籍

相關新聞

4人生還！失蹤救護包機找到了 載有6人、墜毀阿富汗東北山區

英國衛報報導，一架從泰國飛往俄羅斯的救護包機21日行經阿富汗上空時消失在雷達螢幕，現在當局證實飛機墜毀在阿富汗東北部偏遠...

拒絕解散派系 日執政黨支持率不到15%

日本執政的自民黨派系安倍派與二階派和宏池會（前岸田派）將解散，但日媒廿及廿一日引述相關人士報導，該黨總裁兼日相岸田文雄政...

距殲滅目標還差得遠！美估哈瑪斯僅3成被滅 武裝火力還能撐數月

華爾街日報報導，以巴衝突至今邁入三個月以上，美國情報機構首次公布哈瑪斯傷亡統計指出，以色列國防軍約擊斃二至三成武裝分子，...

俄3月大選後 普亭料回訪平壤

北韓官媒朝鮮中央廣播電台廿一日引述北韓外長輔佐室報導，俄羅斯總統普亭在北韓外長崔善姬十四至十八日訪俄時說，願意早日訪問北...

剛治療乳癌 英國安德魯王子前妻又診斷出皮膚癌

英國約克公爵夫人莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）經診斷罹患皮膚癌，這項消息已獲她的發言人證實

極右翼陰謀驅逐移民 估德國140萬人上街抗議

極右翼「德國另類選擇黨」討論大規模驅逐移民的細節經披露後，抗議活動主辦單位指出，德國各地於週末期間有超過140萬人參與反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。