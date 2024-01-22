距殲滅目標還差得遠！美估哈瑪斯僅3成被滅 武裝火力還能撐數月

華爾街日報報導，以巴衝突至今邁入三個月以上，美國情報機構首次公布哈瑪斯傷亡統計指出，以色列國防軍約擊斃二至三成武裝分子，遠不及戰時內閣設立的殲滅目標，而且該團體的軍火量能還能支持攻擊行動數月以上，說明哈瑪斯仍維持頑強抵抗力。

以色列官員亦承認，儘管針對加薩發動系列空襲和地面行動，造成2萬5,000名巴勒斯坦人死亡，依舊沒有實現殲滅哈瑪斯的目標。

根據美國估計，哈瑪斯在衝突前約有2萬5,000至3萬名武裝分子，另外還有數千名警力和其他武裝部隊人員；以色列則估計該團體有3萬名以上或更多的武裝分子。

而美國官員也證實一份機密報告表示，哈瑪斯正在加薩部分地區重組警察部隊。

目前包括加薩市等加薩北部絕大部分已被以軍系列空襲所摧毀，以色列官員和當地巴勒斯坦人稱，哈瑪斯試圖派遣小型警察部隊和緊急救援人員在街上巡邏，以此重新確立其統治權力。不過加薩市居民也透露，哈瑪斯警力仍是微乎其微，當地很大程度依舊缺乏社會秩序。

軍事分析專家表示，哈瑪斯自2007年推翻巴勒斯坦自治政府後長期統治加薩，目前該團體已經調整戰術，採取小團體行動模式伏擊以軍。

至於國防軍方面，以色列迫於美國壓力，從加薩撤出數千兵力，轉採外科手術式的精準打擊策略。但以軍官員表示，以巴衝突可能還要持續數月，這也引發以色列國內、巴勒斯坦領地和國際社會質疑國防軍是否有能力實現其戰爭目標。

另外，拜登政府也逐漸降低以巴衝突的期望，從徹底殲滅哈瑪斯到降低安全威脅等級，並敦促以軍轉以針對哈瑪斯首腦的行動為主。

以色列現任和前任軍方官員提到，儘管美國和以色列推估哈瑪斯傷亡達到數千人，可是哈瑪斯的戰爭目標很簡單，只需要在衝突中生存下來即可。

一名以色列官員直言，「哈瑪斯不一定要贏，只要不輸就行」。