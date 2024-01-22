4人生還！失蹤救護包機找到了 載有6人、墜毀阿富汗東北山區
英國衛報報導，一架從泰國飛往俄羅斯的救護包機21日行經阿富汗上空時消失在雷達螢幕，現在當局證實飛機墜毀在阿富汗東北部偏遠山區，機上載有6人，有4人生還。
俄國航空當局21日表示，該架包機20日從芭達雅附近的烏塔保國際機場出發，預計行經印度和烏茲別克前往俄國，機上載有兩名乘客和四名機組人員。
不料21日經阿富汗上空時消失在雷達螢幕，隨後阿富汗當局在距離首都喀布爾東北250公里處的巴達克珊省（Badakhshan）尋獲墜毀飛機，並發現有四人生還，目前尚未確定倖存者身分。
俄羅斯新聞社（RIA）指出，機上有一名來自芭達雅的「病況危急」女性患者，其先生亦陪同搭乘救護包機，而機組人員疑似是俄國籍。
俄國新聞機構Shot報導，機師曾警告燃料即將耗盡，將嘗試在塔吉克一處機場降落，後續又通報兩個引擎先後停轉，25分鐘後，該架飛機從雷達螢幕消失。
神學士交通暨民航部亦證實消息，並表示調查團隊將持續搜索並提供協助。
俄國調查委員會也表示將啟動刑事調查，了解飛行途中是否違反安全守則。
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