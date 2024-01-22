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4人生還！失蹤救護包機找到了 載有6人、墜毀阿富汗東北山區

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架泰國往俄羅斯的救護包機日前行經阿富汗上空時消失在雷達螢幕，現在當局證實飛機墜毀在阿富汗東北部偏遠山區，機上載有6人，有4人生還。取自X
一架泰國往俄羅斯的救護包機日前行經阿富汗上空時消失在雷達螢幕，現在當局證實飛機墜毀在阿富汗東北部偏遠山區，機上載有6人，有4人生還。取自X

英國衛報報導，一架從泰國飛往俄羅斯的救護包機21日行經阿富汗上空時消失在雷達螢幕，現在當局證實飛機墜毀在阿富汗東北部偏遠山區，機上載有6人，有4人生還。

俄國航空當局21日表示，該架包機20日從芭達雅附近的烏塔保國際機場出發，預計行經印度和烏茲別克前往俄國，機上載有兩名乘客和四名機組人員。

不料21日經阿富汗上空時消失在雷達螢幕，隨後阿富汗當局在距離首都喀布爾東北250公里處的巴達克珊省（Badakhshan）尋獲墜毀飛機，並發現有四人生還，目前尚未確定倖存者身分。

俄羅斯新聞社（RIA）指出，機上有一名來自芭達雅的「病況危急」女性患者，其先生亦陪同搭乘救護包機，而機組人員疑似是俄國籍。

俄國新聞機構Shot報導，機師曾警告燃料即將耗盡，將嘗試在塔吉克一處機場降落，後續又通報兩個引擎先後停轉，25分鐘後，該架飛機從雷達螢幕消失。

神學士交通暨民航部亦證實消息，並表示調查團隊將持續搜索並提供協助。

俄國調查委員會也表示將啟動刑事調查，了解飛行途中是否違反安全守則。

阿富汗 俄羅斯 人生

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