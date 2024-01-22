拒絕解散派系 日執政黨支持率不到15%

日本執政的自民黨派系安倍派與二階派和宏池會（前岸田派）將解散，但日媒廿及廿一日引述相關人士報導，該黨總裁兼日相岸田文雄政權兩大支柱：麻生派與茂木派領袖麻生太郎和茂木敏充十九日已在與岸田會談時表明，不會解散派系。

自民黨去年傳出黨內募款餐券回扣醜聞，多個派系被爆出有國會議員未如實申報中飽私囊。但據日本富士新聞網等日媒報導，前首相、現任該黨副黨魁的麻生，以及黨幹事長、前外務大臣茂木十九日先後和岸田密談，都向岸田表達延續派系之意。

據悉麻生是在電話中對岸田明言，麻生派成員這波既沒被捕、也沒遭起訴，沒道理要解散派系，所以會繼續派系運作。岸田則回以解散與否交由各派系自行判斷。

茂木則在自民黨總部向岸田說，將跟派系同志商量後再決定。前述說法被認為由於這兩個派系的成員未被起訴，因此想和已有成員被檢方起訴的二階派、最大派系安倍派，還有岸田曾任會長的宏池會畫清界線。

志公會（麻生派）現擁有五十六位國會議員，麻生十九日表示，該派會作為政團繼續活動，至於做法方式則希望和成員討論。僅有八位國會議員、該黨六個派系中規模最小的近未來政治研究會（森山派）領袖、自民黨總務會長森山裕廿日則對記者說，本派現在沒被控告（貪瀆）、其他什麼（罪嫌）也沒有。

日媒時事通信報導，黨內第二及第三大派系麻生派及茂木派原本支持岸田，但因岸田片面決定解散宏池會，使這兩派不滿聲浪高漲，打算與岸田「幹到底」，岸田政權基礎動搖的危機升高。產經新聞報導也提到，麻生認為，這次事件源於安倍派等派系處理政治獻金的問題，派系在培育人才等方面仍有存在意義；茂木則打算未來藉由派系力量，登上首相寶座。

另外，時事通信一月份民調顯示，不計自民黨在野時期，已創自一九六○年開始做民調以來新低，只剩一成四六，比二○○九年七月麻生內閣的一成五一還低。而該黨隨即在同年八月舉行的眾議院大選慘敗，淪為在野黨。

一月民調結果凸顯選民不只對岸田內閣不滿，還延燒到自民黨。據該通訊社民調，岸田內閣去年十月支持率為二成六三，十一月爆發募款餐券回扣醜聞後，民調就直直落，該月即跌破兩成。