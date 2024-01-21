為今年開戰做準備？金正恩否定南北韓和平統一可能性 分析持懷疑態度

據朝中社報導，朝鮮領導人金正恩在2023年年末向朝鮮共產黨領導層發表了激昂的政策演說，否定了與南韓和平統一的可能性，將兩國關係描述為「兩個敵對國家和兩個交戰國」的關係。

金正恩呼籲「指數級」擴展國家核武庫，並加強彈道導彈試驗。他還誓言發射三顆新的間諜衛星。

金正恩在演說中指責南韓和美國準備「入侵」的「魯莽舉動」，並警告稱「朝鮮半島隨時可能爆發戰爭」。

朝鮮2023年發射了創紀錄數量的導彈，包括在12月宣稱的可以打擊美國任何地方、可攜帶核彈頭的洲際彈道導彈。去年底，朝鮮還發射了一枚將間諜衛星送入軌道的火箭。

在周日的最近一次發射中，朝鮮稱成功發射了一枚中程高超音速彈道導彈。1月6日，南韓稱朝鮮向其西海岸外海邊境的延坪島附近水域發射了至少60枚炮彈。

此外，美國衛星偵測到與朝鮮滿浦銀河化學工廠的現代化和擴建，該工廠與導彈燃料和核武器試劑的生產有關。

去年12月，國際原子能機構（IAEA）報告稱，朝鮮寧邊核設施內有第二座反應堆投入運行，可能用於生產武器級別燃料。

數十年來「最危險」的南北韓局勢

總部位於華盛頓的智庫史汀生中心所運營的朝鮮分析網站「北緯38度」近期發表的一篇文章警告，金正恩的最新舉動可能超出了他慣常的虛張聲勢。

美國國務院前情報和政策局東北亞處主任卡林（Robert Carlin）以及明德大學蒙特雷國際研究學院核不擴散研究中心教授、核武器專家赫伯特（George William Herbert）在文章中指出，朝鮮半島的安全形勢「比1950年6月初朝鮮戰爭爆發以來的任何時候都更為危險」。

文章寫道：「這聽起來可能過於戲劇化，但我們相信，金正恩已經做出了開戰的戰略決策，就如同其祖父在1950年所做的那樣」。

「我們不知道金正恩計劃何時或如何扣下扳機，但危險已經遠超出華盛頓、首爾和東京對平壤挑釁的例行警告」。

「我們不認為自去年初以來朝鮮媒體上出現的備戰主題是典型的虛張聲勢」。

發生了什麼改變？

卡林與赫伯特表示，他們的警告聚焦於朝鮮政權放棄了長期以來的與美國關係正常化的目標。平壤現在可能認為這種正常化是不可能的。

他們認為，許多分析師和決策者低估了這一正常化目標的重要性，因為它為金正恩的戰略思維提供了一個防護欄。

文章說，理解「改善與美國關係這一目標對歷任三位朝鮮金氏領導人的重要性」至關重要。

文章補充道，朝鮮「完全放棄這一目標已經深刻改變朝鮮和周邊地區的戰略格局」。

2019年，金正恩與美國前總統特朗普在河內舉行的峰會失敗「令金正恩顏面掃地」。會談的核心是以朝鮮承諾停止其武器項目為交換條件，換取減免制裁的可能性，但這兩者都未能實現。

兩名分析家指出，五年後的今天，朝鮮認為「挑戰現狀的時機已然成熟」。朝鮮正在發展與俄羅斯的關係，提供彈藥支持莫斯科對烏克蘭的戰爭，同時認為美國正處於全球撤退狀態。

朝鮮是否仍然理性？

然而，其他分析師對朝鮮是否準備發動戰爭持懷疑態度。

東京大東文化大學國際關係學教授、軍事問題專家穆羅伊（Garren Mulloy）對德國之聲表示：「朝鮮呼籲為戰爭進行武裝並不罕見」。

「我們不應該認為這沒有任何意涵，但也不應該想象這意味著戰爭」。

他指出，需要擔憂的是西方在中東、烏克蘭或其他地區的「任何軟弱跡象」都可能給金正恩留下「這可能是一個時不再來、不可多得的機會」的印象。

東京大學國際關係系助理教授山口亮也認為，目前來看，現在不是朝鮮發動軍事冒險的時機。他在接受德國之聲採訪時分析道：「朝鮮在拉攏中國和俄羅斯成為盟友方面取得了進展，我找不到他們在這個時間點開戰的理由」。

山口亮補充說：「雖然朝鮮可能會依賴莫斯科和北京的支持，但他們對這兩個國家的信任程度還不足以令其相信，在發生戰爭時中俄會對朝鮮伸出援手」。

「我的感覺是，朝鮮領導層並不愚蠢，金正恩及其胞妹正在用言辭作為戰略籌碼來增加影響，精心策劃傳達出戰爭信號的行動，但不會走得那麼遠」。

「但我最擔心的不是有計劃地攻擊南韓或日本，而是導致誤解和意外沖突的劍拔弩張」。

然而，卡林與赫伯特堅持認為，世界需要為可能發生的最壞情況做打算，而朝鮮「可能正計劃採取完全違背我們計算的行動」，包括現在常見的論點，即「金正恩不敢對南韓或美軍陣地發動攻擊」，因為他知道如果這樣做，「華盛頓和首爾會摧毀他的政權」。

他們寫道，各種關於突襲的記載，應使人們對在華盛頓同溫層中引起共鳴的舒適假設作出警惕，平壤不見得會買賬那些自以為是的假設。

然而，軍事問題專家穆羅伊認為，朝鮮與美國接觸失敗、除了發動戰爭別無選擇的說法「在邏輯和動機上存在許多漏洞」。

「金正恩不是瘋子，他是一個非常理性的行為者」。他指出，朝鮮獨裁者正從與俄羅斯更緊密的聯盟中受益。穆羅伊稱，金正恩政權目前沒有顯示出任何內部分歧或崩潰的跡象。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】