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伊朗宣布發射研究衛星 成功送入更高軌道

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導

伊朗通訊部長表示，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天成功發射研究衛星「索拉雅」（Soraya），並將它送入更高軌道，為伊朗的航太計畫立下新里程碑。

法新社報導，美國曾多次警告伊朗不要進行這類發射行動，並宣稱此項技術同樣可用於彈道飛彈，包括搭載核彈頭的飛彈。

伊朗當局則說，自家衛星和火箭發射僅為民用或國防目的，否認有發展核武能力的野心。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「伊朗太空總署的索拉雅衛星…由伊朗革命衛隊太空發射載具加埃姆100型火箭（Ghaem-100）成功發射。」

報導提到：「這是伊朗首次成功把衛星送入500公里以上的軌道。」

伊朗通訊社引述通訊部長札瑞波爾（Issa Zarepour）的說法，聲稱這顆重約50公斤的衛星被送入距離地球表面750公里高的軌道。

伊朗 衛星 彈道飛彈

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