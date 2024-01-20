不只4名伊朗軍事顧問喪命？以色列空襲敘利亞 傳有第5人未確認國籍

在伊朗國家電視台播放的一份聲明中，伊朗革命衛隊證實其四名軍事顧問在以色列的空襲中喪生，稍後將公布進一步細節。據伊朗國家電視台報導，被鎖定的建築是伊朗顧問位於大馬士革的住所。

以色列長期以來一直針對敘利亞境內與伊朗有關的目標進行轟炸，該國未立即就此發表評論。在去年10月7日伊朗支持的、被歐盟、美國、德國等國列為恐怖組織的巴勒斯坦極端伊斯蘭組織哈瑪斯突襲以色列後，以色列轉而採取更致命的打擊行動。

敘利亞國家電視台報導稱，大馬士革梅澤赫區的一棟建築疑為以色列襲擊的目標，但沒有提供更多細節。據敘利亞其他地方媒體報導，整個敘利亞首都都聽到了爆炸聲。

來自與敘利亞當局及伊朗關係密切組織的消息人士對路透社表示，這幢遇襲的多層樓建築由支持敘利亞總統阿塞德的伊朗顧問所使用，它被「精準定向的以色列導彈」徹底夷為平地。

這名消息人士表示，還有第五人喪生，但暫時無法確認國籍。

大馬士革Al-Mowasat醫院院長阿明（Essam Al-Amin）對路透社表示，周六襲擊發生後，他的醫院接收了一具屍體和三名傷員，其中包括一名女性。

目擊者在看到救護車和消防車聚集在被封鎖的襲擊現場周圍。周六上午，救援人員在瓦礫堆中持續進行營救工作。

稍早前有報導稱巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）成員在被轟炸的建築中。但該組織發言人對路透社表示，沒有組織成員在空襲中受傷。

作為對哈瑪斯對以色列10月7日恐怖襲擊的回應，以色列發動了地空戰爭，旨在消滅實際控制加薩的極端伊斯蘭組織哈瑪斯。這場衝突波及整個中東地區，導致敘利亞、黎巴嫩、伊拉克北部和紅海地區的暴力衝突不斷。

去年12月，以色列的一次空襲就造成兩名伊朗革命衛隊成員喪生。12月25日在大馬士革附近的另一場襲擊中，一名負責敘利亞和伊朗之間軍事協調的伊朗革命衛隊高級顧問被炸死。

（路透社）

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