全球第5國登月 日本探測器著陸後太陽能板出包

日本今天成為第5個將探測器送上月球的國家，但太陽能問題可能導致日本展現「精準」登陸技術任務提前結束，太空計畫接連遇挫後東山再起之路恐受影響。

路透社報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，小型無人探測器SLIM（Smart Landerfor Investigating Moon）在凌晨0時20分（台灣時間19日23時20分）左右登陸月球表面，但太陽能板無法發電，可能是因為角度不對。

JAXA研究中心負責人國中均在記者會上說，JAXA優先考慮將SLIM數據傳回地球，這個探測器如今僅依靠電池，儘管採取關閉加熱器之類的「維生治療」，電池也只能維持「數小時」。

他還說，JAXA將維持現狀，而不是採取冒險行動，希望陽光角度的變化能讓太陽能板恢復功能。

國中均說：「月球上太陽角度改變需要30天。因此當太陽方位改變，光線從不同方向照射時，最終可能會照到太陽能電池。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）深太空通訊網（Deep Space Network）數據顯示，SLIM訊號已消失，目前不清楚是暫時消失或是因為節電措施。

暱稱「月球狙擊手」（Moon Sniper）的SLIM試圖在距離目標100公尺的範圍內著陸，而傳統精準度為數公里；JAXA表示，這方面的技術將成為未來探索月球極地的強大工具。多坡的月球極地被視為潛在的氧氣、燃料和水分來源。

國中均表示，「從追蹤數據來看，SLIM幾乎可以肯定是以100公尺的精準度達成著陸」，不過還需要大約一個月的時間來驗證。

日本日益尋求在太空領域扮演更重要的角色，與盟友美國合作抗衡中國。日本也有多家私人太空新創公司，JAXA的目標是在NASA「阿提米絲」（Artemis）計畫下於未來數年將太空人送上月球。

但JAXA近來在火箭發展上面臨多重挫折，例如去年3月發射新旗艦火箭H3失敗，導致日本太空任務大規模延誤，包括SLIM任務及與印度的聯合月球探測任務。印度「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）登陸器去年8月完成在月球南極著陸的創舉。

在JAXA控制中心所在的東京郊區相模原市，約有80人聚集在市政廳一處供民眾觀看SLIM午夜登陸的地方。一名50多歲辦公室職員說：「（JAXA火箭）先前發生一連串的發射失敗，因此我真的很希望這次能夠成功。」

氣氛在SLIM下降期間很緊張，但登月消息一宣布時，他們爆出熱烈掌聲。

先前只有4個國家在月球表面實現軟著陸，包括前蘇聯、美國、中國和印度。